Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Türkiye'nin birçok bölgesinde yağış başladı. Konya ilinde ise okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Meteoroloji, birçok il için daha kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Konya okullar tatil mi SON DAKİKA? 21 Mart Cuma Konya okul yok mu ( Konya Valiliği Açıklaması)!

Konya OKULLAR TATİL Mİ?

Konya Valiliğinden henüz 21 Mart Cuma günü ile ilgili tatil duyurusu yapılmadı.

METEOROLOİ UYARDI

İç Kesimler ile Doğu Karadeniz'de Kuvvetli Rüzgar ve Kısa süreli Fırtına Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; 17.03.2025 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile zamanla yüksek kesimleri başta olmak üzere Doğu Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat, Doğu Karadeniz'in yükseklerinde 90-90 km/saat) bekleniyor. İç kesimlerde Pazartesi akşam saatlerinden sonra, Doğu Karadeniz'de Cuma günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Samsun, Ordu ve Giresun'un İç Kesimlerinde Beklenen Kuvvetli Kar Yağışlarına Dikkat!

21.03.2025 Cuma günü Samsun, Ordu ve Giresun'da beklenen yağışların iç kesimlerinde (700 metre ve üzeri rakımlı yerlerde) kuvvetli kar yağışı (10-20 cm kar örtüsü) şeklinde olması bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi şeklinde kar yağışı, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Soğuk Hava Geliyor! Zirai Don Hadisesine Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı havayla birlikte batı ve iç kesimlerde Zirai Don hadisesi bekleniyor. Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu bölgesi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında 20.03.2025 (Cuma) gece saatlerinden itibaren beklenen zirai don hadisesinin Cuma, Cuma ve Cuma günleri gece ve sabah saatlerinde orta kuvvette, yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımız başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunmalı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminleri dikkatle takip edilmelidir.

Kuvvetli Rüzgar ve Kısa Süreli Fırtınaya Dikkat!

20.03.2025 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz'de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu'da güney yönlerden; 20.03.2025 Cuma günü Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat), İç Anadolu'nun güneyinin yüksekleri ile Akdeniz'in Toroslar kesiminde kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına (70-90 km/saat) bekleniyor. Kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Konya HAVA DURUMU: