ISPARTA (İHA) - Konya'nın 25 ilçesinde okullara kar tatili

KONYA - Konya'nın 25 ilçesinde kar yağışı sebebiyle okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Öğleden sonra başlayan kar yağışı Konya'nın çok sayıda ilçesinde etkili oluyor. Kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Konya'yı Antalya, Ankara, Aksaray, Afyonkarahisar ve Isparta'ya bağlayan karayollarında tipi ve fırtına sebebiyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Tipi, buzlanma ve kontrolden çıkarak yolu kapatan araçlar sebebiyle araçların geçişine izin verilmiyor.

Ereğli ilçesinde de öğleden sonra başlayan kar yağışı etkili oldu. Kaldırımlar beyaza bürünürken, araçlar trafikte yavaş yavaş ilerledi. Belediye ekipleri de tuzlama çalışması yaptı. Vatandaşlar dükkanlarının önünü ve araçlarını temizledi.

Konya'nın 25 ilçesinde tamamen, 3 ilçesinde de çok sayıda kırsal mahallede kar yağışından dolayı 19 Ocak Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitime ara verildi. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma sebebiyle okulların tatil olduğu ilçeler şunlar:

"Ahırlı, Altınekin, Akören, Akşehir, Beyşehir, Bozkır, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak."

Öte yandan, Meram, Selçuklu ve Karatay ilçelerine bağlı çok sayıda mahallede de eğitime 19 Ocak 2021 Çarşamba 1 gün ara verildiği bildirildi.