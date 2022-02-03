Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da Regaip Kandili idrak edildi - Haberler
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Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da Regaip Kandili idrak edildi

AA, Serhat Çetinkaya - Güncel
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Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da Regaip Kandili idrak edildi

Üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da vatandaşlar camilere akın etti.

AKSARAY (AA) - Üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da vatandaşlar camilere akın etti.

Konya'da vatandaşlar, İl Müftülüğünce kentteki camilerde düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi.

Camilerde saf tutan vatandaşlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında namaz kılıp dua etti.

Vatandaşlar, Kapu, Hacıveyiszade, Selimiye, Şerafettin, Aziziye başta olmak üzere tüm camilerde kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Selimiye Camisi'nin önünde vatandaşlara helva ve kandil simidi dağıtıldı.

Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da da Regaip Kandili idrak edildi. Kentlerde camiler önünde vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da Regaip Kandili idrak edildi

Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da Regaip Kandili idrak edildi

Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da Regaip Kandili idrak edildi

AA / Serhat Çetinkaya - Güncel

Regaib Kandili, Karaman, Aksaray, Konya, Güncel, Haber

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