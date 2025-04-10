Konya hava durumu 10 Nisan Perşembe! Bugün Konya'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den Konya için kar yağışı uyarısı geldi. Öğrencilerde yarın 10 Nisan tarihinde Konya'da okullar tatil mi sorusuna yanıt aradı. İşte, Konya hava durumu 10 Nisan Perşembe! Bugün Konya'da hava nasıl olacak?

KONYA'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre Konya'da 11 Nisan Cuma günü kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının 31 ilçede etkili olması tahmin ediliyor.

Kuraklığın şiddetli yaşandığı Konya'da müjdeli haber bahar aylarında geldi. Meteorolojinin tahminine göre Konya'da kar yağışının önümüzdeki birkaç gün boyunca etkili olması bekleniyordu

Tahminlerin yanı sıra Konya'da 9 Nisan Çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren merkez ilçelerin yüksek kesimleri ve bazı ilçelerde kar yağışı etkisin gösterdi.

Konya bağlantılı şehirlerarası yolların bir kısmında fırtına ve tipi nedeni ile sürücüler zor anlar yaşıyor. Acil durum olmadıkça il dışına çıkılmaması tavsiye ediliyor.

ANTALYA-KONYA KARAYOLUNDA KAR YAĞIŞI: 10 SANTİMETREYE ULAŞTI

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri, iş makinası ile kar temizleme ve tuzlama çalışmaları başlattı.

İlk etapta Alacabel battı çıktı mevkiinden Karayolları Alacabel Bakımevine kadar yaklaşık 10 kilometrelik yolda etkili olan kar yağışı ilerleyen saatlerde ise Akseki-Seydişehir karayolunda tamamen etkili olmaya başladı.

Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ile birlikte Karayolları ekipleri iş makinası ile kar temizleme ve tuzlama çalışmaları başlattı.

BUGÜN KONYA'DA HAVA NASIL OLACAK?

10 Nisan Perşembe hava durumu:



5 günlük hava durumu: