KONYA Doktor çift, çocuklarıyla sosyal mesafe sınırıyla görüşüyor Doktor çift, çocuklarıyla sosyal mesafe sınırıyla görüşüyorKONYA'da doktor çift Demet Acar ve Mehmet Ali Acar, koronavirüs tedbiri nedeniyle, 2 çocuğunu annelerinin evine bırakıp, onlarla asansör kapısı önünden sosyal mesafe sınırı gözeterek konuştukları ana ait paylaşılan video sosyal medyada...

Doktor çift, çocuklarıyla sosyal mesafe sınırıyla görüşüyor

KONYA'da doktor çift Demet Acar ve Mehmet Ali Acar, koronavirüs tedbiri nedeniyle, 2 çocuğunu annelerinin evine bırakıp, onlarla asansör kapısı önünden sosyal mesafe sınırı gözeterek konuştukları ana ait paylaşılan video sosyal medyada ilgi gördü. Demet Acar, koronavirüs hastalarının tedavisiyle ilgilendiği için kendilerinin de enfekte olabileceği düşüncesiyle yaklaşık 10 gündür çocuklarıyla sosyal mesafe sınırını gözeterek konuştuklarını söyledi.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Demet Acar, yaklaşık 10 gün önce koronavirüs şüphesiyle hastanede gözlem altında tutulan hastaların tedavisiyle ilgilenmeye başladı. Bunun üzerine Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi eşi Doç. Dr. Mehmet Ali Acar da, doktor oldukları için kendilerinin de virüs nedeniyle enfekte olabilecekleri şüphesiyle çocuklarıyla evlerini ayırma kararı aldı. Ardından Demet Acar, 4 ve 14 yaşındaki 2 çocuğunu annesinin evine bıraktı. Acar çiftti, hastanedeki nöbetlerinin ardından annesinin evine gidip kendileri apartmandaki asansör kapısı yanına koydukları sandalyeye, çocukları da evin kapısının yanına koydukları sandalye oturup, karşılıklı sohbet ediyor. Bu ana ait paylaşılan video sosyal medyada ilgi gördü.Yaklaşık 10 gün önce yurt dışından Konya'ya gelen ve koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınan hastaların tedavisiyle kendisinin ilgilendiğini belirten Demet Acar, yaşananları şöyle anlattı: "İlk yurt dışından Konya'ya gelen hastalar, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yazır ek binasında karantina altına alındı. Bende 2 gün orada görevliydim. Sonra eşim, tedirgin oldu ve çocuklarla evi ayırmamız gerektiğini, sonuçta enfekte olabileceğimizi söyledi. Çocuklarla evi ayırdık. Annemin yanına bıraktım. Ben nöbetten çıktıktan sonra eşimle birlikte, annemin evine gidip çocuklarımla asansörün önüne koyduğumuz 2 sandalyeye oturup sohbet ediyoruz. Onlarda anneannelerinin kapısının oraya sandalye de oturuyor. Evimizden demlediğimiz çayımızı da götürüp, çocuklarımızla sosyal mesafeyi koruyarak oynuyoruz, el teması kesinlikle yapmıyoruz. Yaklaşık 10 gündür çocuklarımızla kesinlikle temas etmiyoruz, çocuklarımıza sarılamıyoruz, öpemiyoruz ve Türk halkımızı daha duyarlı olamaya davet ediyorum. Bizler fedakarlık yaparken onlarında kısa bir sürede olsa taşın altına eline koymalarını istiyoruz."

Çocuklarıyla sohbet ettikleri anına ait videoyu kardeşinin çektiğini belirten Acar, "Kardeşim anı olmasın için görüntüleri çekti. Annem ise sokağa çıkan insanların duyarlı davranmaları için ısrarla o videoyu twittere yayınlanmasını istedi. Samimi bir sağlık çalışanından kamu spotu olarak değerlendirilmesini istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA