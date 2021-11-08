Konya'daki şiddetli depremden ilk görüntüler! Vatandaşlar kendilerini panikle dışarıya attı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'daki şiddetli depremden ilk görüntüler! Vatandaşlar kendilerini panikle dışarıya attı

Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - Haberler | Güncel
Konya'daki şiddetli depremden ilk görüntüler! Vatandaşlar kendilerini panikle dışarıya attı

Konya'nın Meram ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kuşağı olmaması nedeniyle ilde büyük korku yaşanırken vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

Merkez üssü Konya'nın Meram ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.43'te merkez üssü Meram olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem, 10,61 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Konya, Meram'da meydana gelen deprem sonrası 3 metruk binada hasar olduğu bilgisi alınmış olup ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gerekli incelemeler için İl Müdürlüğü ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Gelişmeleri takip ediyoruz. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun." dedi.

Deprem kuşağı olmaması nedeniyle Konya büyük korku yaşanırken vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

Konya'daki şiddetli depremden ilk görüntüler! Vatandaşlarda büyük panik var

Konya'daki şiddetli depremden ilk görüntüler! Vatandaşlarda büyük panik var

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Konya'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Konya'da 5,1 büyüklüğünde deprem

 Son Dakika: Konya'nın Meram ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika: Konya'nın Meram ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title