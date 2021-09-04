Konya'daki Hitit su anıtı tarihi ve mimarisiyle ilgi çekiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konya'daki Hitit su anıtı tarihi ve mimarisiyle ilgi çekiyor

Konya'daki Hitit su anıtı tarihi ve mimarisiyle ilgi çekiyor
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan ve milattan önce 13'üncü yüzyılın son çeyreğine tarihlendirilen Eflatunpınar Hitit Su Anıtı, yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan ve milattan önce 13'üncü yüzyılın son çeyreğine tarihlendirilen Eflatunpınar Hitit Su Anıtı, yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Beyşehir'in uğrak tarihi mekanlarından, 2014'te UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne "Hitit Kutsal Su Tapınağı" olarak dahil edilen anıt, bugüne dek fonksiyonunu yitirmeden ayakta kalabilme özelliğiyle dikkati çekiyor.

Beyşehir Kültür, Turizm ve Doğa Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, AA muhabirine, tarihi mekanın dönemin su tesisatı ve su teknolojisi konusunda önemli bilgiler verdiğini söyledi.

Büyükkafalı, anıtın tarihi ve mimarisine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu anıt, yapımı esnasında kullanılan teknoloji ve sanatkarlık anlamında günümüze ulaşan çok nadide bir yapıttır. Hititler'in suya verdiği önemi de göstermektedir. O dönemde yapılan anıt için bir çeşit su tasarrufu, bir çeşit baraj da denilebilir. Atalarına taptıklarını gösteren, taşları oyarak yaptıkları bu güzel anıt, bir cazibe merkezi olduğu için yerli ve yabancı ziyaretçilerin yanı sıra biz doğaseverlerin de çok ilgisini çekiyor. Misafirlerimizi ve doğa yürüyüşçülerimizi de sık sık getirdiğimiz bir alan. Yaşanan kuraklığa rağmen suyunun hala akıyor olması da çok güzel. Bu sene suyu biraz azalsa da Beyşehir Gölü'nün endemik bazı balıklarına da yaşam alanı durumunda. İnşallah, bu balıkların nesli tükenmez."

"Hayretler uyandırıyor"

Ziyaretçilerden Osman Bardakçı, ailesiyle birlikte geldiği Beyşehir'de tarihi Eşrefoğlu Camisi'ni ziyaret edip gölde tekne turuna katıldıklarını söyledi.

Eflatunpınar'ı da görmek istediklerini kaydeden Bardakçı, "İlk defa ziyaret ediyoruz ama gördük ki güzel bir yermiş. Hititler'den kaldığı yazıyor tarihte. Tarihe meraklıyımdır ve bu yüzden 'Araştırma yapalım, gezelim' diye geldik. İçindeki balıkları, doğallığı, bu büyük taşların ve heykellerin o dönemden taşınması, buraya nasıl geldiği, insanların aklında soru işaretleri yaratıyor, hayretler uyandırıyor." ifadelerini kullandı.

ABD'den Beyşehir'e ailesiyle tatil yapmaya geldiklerini anlatan ziyaretçilerden Mehmet Ertürk de fırsat buldukça ülkenin kültürel mirası ve doğal mekanlarını gezmeye çalıştıklarını belirtti.

Eflatunpınar Hitit Su Anıtı'na anne ve babasının tavsiyesi üzerine geldiğini ve hayran kaldıklarını dile getiren Ertürk, şöyle devam etti:

"Güzel bir doğal ortam var burada. Hem doğa hem de insanlık ve din tarihi bakımından önemli bir yer olduğunu anlıyoruz buranın. Hitit Krallığı'nın başkenti burasıymış ve buraya din açısından bir anıt yapma kararı almışlar. İşte burada 'yağmur ve fırtına tanrıçası' bulunmakta. Bunları figürlerle resmetmeleri dikkatimi çekti. Anadolu'ya has endemik 315 balıktan sanırım 7'si bu anıtın içinde bulunmakta. O yüzden daha korumacı bir yaklaşım göstermeliyiz buraya diye düşünüyorum."

Ziyaretçilerden sanat tarihi bölümünde öğrenim gördüğünü belirten Hilmi Ergün de ilgi alanıyla alakalı bir yer olduğu için geldiği Eflatunpınar'ı ilk kez gördüğünü söyledi.

Bölgenin güzel bir doğasının olduğunu ifade eden Ergün, "Suyunun berrak olması çok güzel, ortam mükemmel. Görmeyenleri görmeye davet ediyorum çünkü kültür ve sanat yönünden oldukça zengin olan ülkemizde bu tür tarihi yerleri de gezmemiz, görmemiz ve bilmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

Konya'daki Hitit su anıtı tarihi ve mimarisiyle ilgi çekiyor
Konya'daki Hitit su anıtı tarihi ve mimarisiyle ilgi çekiyor
Konya'daki Hitit su anıtı tarihi ve mimarisiyle ilgi çekiyor
Konya'daki Hitit su anıtı tarihi ve mimarisiyle ilgi çekiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Cem Yılmaz Ferhan Şensoy Didem Arslan Yılmaz
Spor Max Meyer Burak Elmas Fatih Terim Samet Aybaba Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Konya'daki Hitit su anıtı tarihi ve mimarisiyle ilgi çekiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 12:19:35. #1.14#

title