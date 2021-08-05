Son dakika haberi | Konya'daki 7 kişinin katil zanlısı: "Öldürme kastım yoktu, şikayetlerinden vazgeçsinler diye gittim"
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Son dakika haberi | Konya'daki 7 kişinin katil zanlısı: "Öldürme kastım yoktu, şikayetlerinden vazgeçsinler diye gittim"

Son dakika haberi | Konya'daki 7 kişinin katil zanlısı: 'Öldürme kastım yoktu, şikayetlerinden vazgeçsinler diye gittim'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı, kaçtığı kiralık aracı terk ettiği Bozkır ilçesi civarındaki dağlık arazide polis, jandarma ve özel harekat ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı, kaçtığı kiralık aracı terk ettiği Bozkır ilçesi civarındaki dağlık arazide polis, jandarma ve özel harekat ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının, ilk bilgilere göre, öldürme kastının olmadığını, şikayetlerinden vazgeçsinler diye ikna etmek için gittiğini, tabancasını da yanına tedbir amaçlı aldığını söylediği iddia edildi.

Olay, geçtiğimiz 30 Temmuz Cuma günü saat 18.50 sıralarında merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Dedeoğulları'na (65) ait eve gelen husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş'in başka mahallede oturan kayınbiraderi Mehmet Altun, bahçede aileyle bir süre konuştuktan sonra yaşanan arbedede yanındaki tabancayla bahçede bulunan Yaşar Dedeoğulları ve eşi İpek Dedeoğulları (62) ile çocukları Serap (36), Serpil (32), Sibel (30), Metin (45) ve Barış Dedeoğulları'na (35) ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonrası bahçede bulunan 7 kişi hayatını kaybederken, zanlı Altun geldiği kiralık araçla olay yerinden uzaklaştı. Olay sonrası geniş kapsamlı çalışma başlatan Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler evde bulunan güvenlik kamerasını incelemeye aldı. İncelenen görüntülerde elinde silah olan zanlının aile fertlerini bahçede bir araya topladığı ve karşılarında oturduğu görülüyor. Zaman zaman hareketlenmeler olurken, ayağa kalkan zanlının aile üyelerinin kendisine yaklaşmasıyla bahçe kapısına yönelmesi ve koşmaya başlayarak tabancayla aile fertlerini vurması yer alıyor.

CİNAYET ZANLISI ARAZİDE YAKALANDI

Zanlı Mehmet Altun'un olay yerinden kaçtığı belirlenen kiralık araç Bozkır ilçesi civarında bulundu. Cinayet zanlısı Mehmet Altun'un gidebileceği dağlık alandaki yerler bazı mahallelerdeki boş evler Konya İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Polis Özel Harekat ve Jandarma Özel Harekat ekipleri tarafından didik didik aranırken, havadan ise drone ile dağlık alanlar tarandı. Jandarma ekipleri yol güzergahları ve mahalle girişlerinde bütün araçları tek tek durdurarak aradı. Çalışmaların aralıksız devam ettiği bölgede ekipler şüphelinin bulunduğu mezarlıkta yakalanması için operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda şüpheli Mehmet Altun yakalanarak gözaltına alındı. Burada yakalanan zanlı Mehmet Altun, Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

ŞİKAYETLERİNDEN VAZGEÇSİNLER DİYE GİTTİĞİ İDDİASI

İki aile arasında uzun yıllar öncesine dayanan husumet ve geçtiğimiz aylarda çıkan kavga nedeniyle Mehmet Altun'un, aralarında ablası ve eniştesinin de bulunduğu 6 kişi tutuklandı. Tutuklanan 6 şüpheliden 4 kişi daha sonra serbest kaldı. Cinayet zanlısı Mehmet Altun'un, yakınlarının adına olay günü Yaşar Dedeoğulları'nın evine giderek kendisinin belediyede memur olduğunu ve bütün ailenin bir araya gelmesi gerektiğini söylediği, daha sonra ailedekilerin kendisini tanıması üzerine yanında bulunan tabancayla evdekileri karşısına oturtmasının ardından şikayetlerinden vazgeçmeleri yönünde imza atmalarını istediğini söylediği ileri sürüldü. Cinayet zanlısı Mehmet Altun'un ilk bilgilere göre, öldürme kastının olmadığını, oraya sadece şikayetlerinden vazgeçsinler diye ikna etmek için gittiğini söylediği, tabancasını da tedbir amaçlı yanına aldığını, evdeki yangını da güvenlik kamerası kayıt cihazını yakabilmek için çıkardığını söylediği iddia edildi.

(İHA)

Son dakika haberi | Konya'daki 7 kişinin katil zanlısı: 'Öldürme kastım yoktu, şikayetlerinden vazgeçsinler diye gittim'
Son dakika haberi | Konya'daki 7 kişinin katil zanlısı: 'Öldürme kastım yoktu, şikayetlerinden vazgeçsinler diye gittim'
Son dakika haberi | Konya'daki 7 kişinin katil zanlısı: 'Öldürme kastım yoktu, şikayetlerinden vazgeçsinler diye gittim'
Son dakika haberi | Konya'daki 7 kişinin katil zanlısı: 'Öldürme kastım yoktu, şikayetlerinden vazgeçsinler diye gittim'
Son dakika haberi | Konya'daki 7 kişinin katil zanlısı: 'Öldürme kastım yoktu, şikayetlerinden vazgeçsinler diye gittim'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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