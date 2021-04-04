Konya'da 'Online' spor eğitimi

Konya'da 'Online' spor eğitimiKONYA'da Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs döneminde spordan uzak kalan ve yapma imkanı bulamayanlar için Türkiye'nin en kapsamlı 'online spor' uygulamasını hayata geçirdi.

Konya'da 'Online' spor eğitimi

KONYA'da Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs döneminde spordan uzak kalan ve yapma imkanı bulamayanlar için Türkiye'nin en kapsamlı 'online spor' uygulamasını hayata geçirdi. Uzman 24 spor eğitmeni, 4 doğum pilates uzmanı, 7 diyetisyen eşliğinde başta Konya olmak üzere Türkiye geneli, Almanya, Rusya ve Gürcistan gibi ülkelerden çok sayıda sporsever 'online spor' hizmetlerinden yararlanıyor.

Koronavirüs salgını dünyada 7'den 70'e herkesi olumsuz etkiledi. Pandemi sürecinde uygulanan tedbirler ve yasaklar neticesinde spor salonlarına gidilemedi. Pandemi döneminde spordan uzak kalındı ve kilolar maalesef fazlasıyla alındı. Konya Büyükşehir Belediyesi de 'online spor' eğitimi başlattı. Sporseverlere sağlıklı yaşamın kapılarını aralayan uygulamaya yurt içinden ve yurt dışından ilgi gösteren üyeler, kendilerine ücretsiz gönderilen spor aletleriyle hem spor yapıyor, hem kişiye özel diyetisyen hizmetiyle sağlıklı yaşamın keyfini çıkarıyor.

YURT İÇİNDEN VE YURT DIŞINDAN ÜYELER KATILIYOR

Başta Konya merkez ve ilçeleri olmak üzere Türkiye genelinden ve Almanya, Rusya, Gürcistan gibi ülkelerden çok sayıda sporsever 'online spor' eğitimine katılıyor. Sistemdeki önemli uygulamalardan biri de Konya Büyükşehir Belediyesi'nin geliştirdiğimiz yazılım. Uygulamada eğitmen tüm üyeleri görürken, üyeler ise birbirini görmeden sadece eğitmeni görerek sporlarını yapıyor. Alanlarında uzman 24 spor eğitmeni, 4 doğum pilatesi eğitmeni ve 7 diyetisyenle hizmet veriliyor. Ders grupları, vücut kitle indeksine ve yaşa göre ayrılarak, kişilerin ihtiyaçlarına göre oluşturuldu. 2 BİN 500 KİŞİ KATILIYOR

Pandemi döneminin en önemli problemlerinden birinin kapalı ve hareketsiz kalmak olduğunu kaydeden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 'Bu problemi çözmek için Konya Büyükşehir Belediyesi olarak tüm Türkiye'de internet üzerinden bir spor programı başlattık. Programımıza 2 bin 500 kişi katılıyor. Spor malzemelerinin tamamını Büyükşehir Belediyesi olarak gönderdik ve online olarak Türkiye'nin her yerinden insanlar hocalarımız eşliğinde spor yapma imkanı buluyor.' dedi.

RANDEVULU DİYETİSYEN HİZMETİ VE HAMİLE SEANSLARI

Türkiye'nin en kapsamlı spor uygulamasında üyelere spor eğitimlerinin yanında diyetisyen hizmeti de veriliyor. Randevulu olarak kişiye özel verilen diyetisyen hizmeti de Türkiye'de ilk ve tek olma özelliği taşıyor. Yine Türkiye'de ilk olarak gerçekleştirilen hamile seansları ile de katılan anne adaylarının rahat bir hamilelik ve doğum süreci geçirmesine olanak sağlanıyor.DERS EKİPMANLARI BÜYÜKŞEHİR'DEN

Konya Büyükşehir Belediyesi, 'online spor' eğitimine katılan bütün üyelere; pilates topu, matt (pilates minderi) ve direnç bandından oluşan pilates seti ders ekipmanlarını hediye olarak gönderiyor. Kayıtları www.sporkonya.com.tr adresinden alınan programda kadın-erkek ayrı olmak üzere; 11'er kişilik gruplarda, 40'ar dakikalık seans dilimleriyle haftanın her günü 09.00-21.40 saatleri arasında katılmak isteyen herkese hizmet veriliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı