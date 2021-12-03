Konya'da "eğitim" için kurumlar arası işbirliği protokolü imzalandı

KONYA (AA) - Konya Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KTÜNSEM) ile Mevlana Kalkına Ajansı (MEVKA) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

MEVKA tarafından sunulan destek programı kapsamında, KTÜNSEM tarafından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü tarafından ihtiyaç duyulan basın mensupları ve kurum temsilcilerine yönelik "Kamu Yönetiminde Medya ile İlişkiler" eğitimi ile Konya İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü personeline yönelik "Sistem, Ağ ve Güvenlik Uzmanlığı" eğitimi verilmesine yönelik protokol imzalandı.

MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mahmut Kuş ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut'un katılımları ile imzalandı.

Protokol kapsamında KTÜNSEM tarafından verilecek "Kamu Yönetiminde Medya ile İlişkiler" eğitimi, Konya'daki basın mensupları ile yine Konya'da bulunan kamu kurumlarının kurumsal haber merkezi görevlileri ve sosyal medya sorumlularını kapsayacak.

Konya merkez ilçeleri için "yüz yüze", taşra ilçeleri için ise online olarak yapılması planlanan eğitim, toplamda 15 gün ve 90 saat sürecek.

Yine aynı eğitim desteği kapsamında "Sistem, Ağ ve güvenlik Uzmanlığı Eğitimi" ise Konya İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü personeline yönelik olarak 120 saat verilecek.

AA / Melike Keskin - Son Dakika Haberleri

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