Konya'da deprem anı ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi

KONYA (İHA) - Konya'da, 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı gerçekleştirildi.

Konya Hocacihan Hüseyin Yıldız İlkokulunda gerçekleştirilen tatbikata; Konya Valisi Vahdettin Özkan, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, İl Afet ve Acil Durum ( Afad ) Müdürü Yıldız Tosun, Afad, AKUT, Kızılay ve Konya İtfaiyesi ekipleri katıldı. Çalınan deprem sireniyle birlikte deprem anonsu yapılarak, daha önceden bilgilendirilen öğrenciler, elleri başlarında kenetli bir şekilde hızlıca okuldan çıkarak okulun bahçesindeki toplanma noktasına geldi. Burada öğrencilerden yoklama alınarak, içeride birinin kalıp kalmadığı tespit edildikten sonra tatbikat sona erdi.

Vali Özkan, " Afad'ın koordinasyonunda diğer çalışma grupları ve sivil toplum kuruluşları ile beraber eğitim faaliyetleri çerçevesinde okullarımızın vermiş olduğu eğitime ek olarak geleceğe güvenle bakmak, insanların hayatının risklere maruz kalmaması açısından alınması gereken tedbirler ile ilgili bir eğitim, bir farkındalık için bütün öğrencilerle beraber buradayız. İçişleri Bakanlığı'mız ve Milli Eğitim Bakanlığı'mızın koordineli olarak özellikle depreme dayanıklı alt yapıların oluşturulması, fiziki alt yapıyla beraber aynı zamanda refleks olarak hazır olmamız, deprem öncesi ve sonrasında neler yapacağımızı öğrenmemiz önemli bir husus. Bu konuyla ilgili geniş yelpazede farkındalık oluşturulması ve eğitimlerin verilmesi önemli. Bu çerçevede deprem tatbikatını bütün okullarımızda Konya ilimizin 31 ilçesindeki bütün okullarımızda, bütün öğretmenlerimizle, bütün öğrencilerimizle beraber tatbik ettik. Bu organizasyonda bu tatbikatta görev alan bütün öğrencilerimize, öğretmenlerimize, AFAD'ın organizasyonunda bütün paydaşlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Tatbikatlarda 31 ilçedeki okullar da dahil bin 175 okul, 461 bin 497 öğrenci ve 31 bin 908 öğretmen olmak üzere toplam 493 bin 405 öğrenci ve öğretmen katılım sağladı. Tatbikat sonrası Konya Valisi Vahdettin Özkan beraberindeki kurum ve kuruluş müdürleri ile beraber bahçede tatbikat için toplanan öğrencilerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. - KONYA