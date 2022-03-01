Sular altında kalacak mahallenin sakinleri hüzün ve heyecanı birlikte yaşıyor

TOROSLAR, MERSİN (AA) - Konya'nın Orta Toroslardaki ilçesi Hadim'e yapılan Bozkır Barajı'nın suları altında kalacak Dedemli Mahallesi sakinleri, Meram ilçesine yapılan yeni yaşam alanına taşınmaya hazırlanıyor.

Mahalleye 8 kilometre uzaklıktaki Göksu Nehri üzerinde yapımı tamamlanan ve yakında su tutmaya başlayacak baraj, yaklaşık 428 hanede yaşayan iki bine yakın kişi için de yer değişikliğini beraberinde getiriyor.

Büyükşehir yasasıyla beldeden mahalleye dönüşen, il merkezine 170 kilometre mesafedeki mahallede kamulaştırılan 428 hane, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca her şeyin düşünülerek hazırlandığı Meram ilçesi Çarıklar mevkisindeki konforlu alana taşınacak.

Geçmişi yıllar öncesine dayanan mahallenin sakinleri hatıralarını geride bırakacak olmanın hüznüyle, yeni bir yaşama başlayacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Yeni evlerini teslim almaya başlayan mahalle sakinleri, göç planlarını da yapmaya başladı.

"Yeni yerimize tutunmak istiyoruz"

Mahalle Muhtarı Yunis Özer, AA muhabirine, yeni bir yerleşim yerinde, yeni bir hayatın kendilerini beklediğini söyledi.

Asırlarca yurt edindikleri yerden ayrılacak olmanın hüznünü yaşadıklarına dikkati çeken Özer, şöyle konuştu:

"İnsan doğduğu, çocukluğunun geçtiği, yaşlandığı yeri özler. Burada acı ve tatlı bir sürü anımız var. Atalarımız 'insan rüyayı bile doğdu yerde görür' der. Dünyanın dört bir tarafına gidenler oluyor ama yine doğduğu yere bir sılayı rahim yapıyor. Ömür geçiren insanların burayı unutması mümkün değil. Anılarımız sular altında kalacak. Yıllar sonra bile buraya gelip, şurada şu akrabamızın, şu komşumuzun evi vardı diye anacağız. Kimse doğduğu yeri terk etmek istemez ama mecbur oraya da alışıp, ayak uydurmak zorundayız. Yeni yurdumuzda sulu tarım yapmak istiyoruz. Biz çalışıp, çocuklarımızı okutup, devletimize de vergimizi verip, yeni yerimize tutunmak istiyoruz."

-"Bizim için yapılanlardan memnunuz"

Mahalle sakinlerinden 67 yaşındaki Arif Toptaş da hüzünle birlikte farklı bir heyecanı da yaşadıklarını bildirdi.

Gideceklerine üzüldüklerini ama yeni bir hayatın kendilerini beklediğini anlatan Toptaş, şunları kaydetti:

"Devletimizin taktiri karşısında boynumuz kıldan ince. Tabii tüm anılarımız burada ama bizim için yapılanlara da memnunuz. Yüksek kesimlerde sulardan etkilenmeyecek evler var. İlerde burası su altında kalınca manzarası çok daha güzel olacak. Zannederim zamanla yüksek kesimlere dönüp ev yapanlar olur. Belli bir yaşın üstündekiler Konya'da yaşayamaz. Ne olursa olsun biz buraya alışkınız. Yine de gideceğiz diye bir heyecan var ama gönlümüzün yarısı da burada kalacak."

Mahalle sakinlerinden Hüseyin Küçükuslu ise 76 yaşına kadar bu topraklarda yaşadığını vurgulayarak, "Toprak beni bilir, ben toprağı bilirim. Şimdi çok başka bir yurt kuracağım. Başka bir yuva kuracağım." dedi.

Mahalle sakinlerinden 67 yaşındaki Osman Şahin, evlerini teslim aldıktan sonra taşınacaklarını söyledi.

Gidecekleri yere alışmanın zor olacağına değinen Şahin, "Çocukluğumuz, her şeyimiz burada geçti. Bundan sonraki ömrümüz yeni yerimizde geçecek. Devletimizin dediğini yapacağız."diye konuştu.

Konforlu bir yerleşim alanı inşa edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, Dedemli halkına, altı ambarlı 428 yeni konut ve 18 iş yeriyle birlikte 500'er metrekare bahçe, 7'şer dekar tarla hazırladıklarını kaydetti.

Konforlu bir yerleşim alanı inşa ettiklerine dikkati çeken Aslan, "Cami, okul, spor alanları, köy konağı, pazar yeri, tandır fırınları, yöresel ürünlerin yapılıp satılacağı dükkanlar, çocuk oyun alanları, yeşil alanlar, bisiklet ve yürüyüş yolları da yapıyoruz. Köyümüzün dört bir yanına koruluk alan yaptık. Vatandaşlarımızın beklentisini karşılayan, yatay ve yöresel mimari anlayışıyla mahalle kültürünü yaşatan, çevre dostu bir yerleşim alanı kurduk." ifadelerini kullandı.

Aslan, projede tüm süreçleri Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ile hassas bir şekilde yürüttüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Tıpkı Şırnak Güçlükonak'ta, Bursa Yalıntaş'ta, Mersin Alaköprü Barajı nedeniyle yaptığımız iskan projelerinde olduğu gibi Dedemli'de de vatandaşlarımızı mağdur etmedik, onların gönül rızasını aldık. Bu kapsamda Dedemli'de 428 konut, 18 iş yeri yapıyoruz. Konutlarımızın üst katını yaşam alanı, alt katını ise vatandaşlarımızın ihtiyacına yönelik olarak kullanacakları işletme binası olarak planladık. Köylümüz bahçesinde, tarlasında kullanacağı tarım aletlerini, kazmasını, küreğini buraya koyacak. Yetiştirdiği ürünleri yine bir ambar gibi burada saklayacak."