Konya'da Antalya kara yolu dışında tüm yollar trafiğe açıldı - Haberler
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Konya'da Antalya kara yolu dışında tüm yollar trafiğe açıldı

Konya'da Antalya kara yolu dışında tüm yollar trafiğe açıldı
AA / Melike Keskin - Haberler | Yaşam

Konya'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatılan yollardaki çalışmalar sonucu Antalya kara yolu dışında şehirlerarası tüm yollar trafiğe açıldı. Dün akşamdan beri bazı yolcular terminalde saatlerce beklemek zorunda kalmıştı.

ANTALYA (AA) - Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipinin etkisini artırması nedeniyle bölge trafik ekipleri tarafından Konya-Ankara, Konya-Aksaray, Konya- Antalya, Konya-Afyonkarahisar, Konya- Isparta, Konya-Adana ve Konya-Karaman kara yollarının tamamında tüm araç geçişlerinin durdurulmasının ardından karayolları ve belediye ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

ANTALYA YOLU DIŞINDA TÜM YOLLAR AÇILDI

Kapanan yolları trafiğe açabilmek için gece saatlerinde başlayan kar küreme ve tuzlama çalışmaları sonucu Konya- Antalya yolu dışındaki tüm şehirlerarası yolların çekiciler hariç, otobüs ve küçük otomobillere açıldığı bildirildi.

Konya'da Antalya kara yolu dışında tüm yollar trafiğe açıldı

YOLCULAR YERE UZANARAK UYUMUŞTU

Yolcu otobüslerinin terminalden çıkışına izin verilmemişti. Terminalde beklemek zorunda kalan yolculardan bazıları, bulunduğu yere uzanıp, uyumuştu.

Konya'da Antalya kara yolu dışında tüm yollar trafiğe açıldı

Konya'da Antalya kara yolu dışında tüm yollar trafiğe açıldı

AA / Melike Keskin - Son Dakika Haberleri

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