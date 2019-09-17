Konya'da Ahilik Yürüyüşü ve Şed Kuşanma Töreni gerçekleştirildi

17.09.2019 15:45

Konya'da Ahilik Haftası etkinlikleri, Ahilik Yürüyüşü ve temsili Şed Kuşanma töreniyle başladı.



Konya'da bu yıl 32.'si düzenlenen Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) tarafından düzenlenen "Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı" programları büyük bir coşkuyla başladı. Programda, temsili Sultan Alaeddin'in sarayından, yani Alaadin Tepesi'nden inmesinin ardından mehter takımı eşliğinde, temsili Sultan Alaeddin'in önderliğinde Konya protokolü, esnaf ve vatandaşların yer aldığı yürüyüş gerçekleştirildi. Kortej halinde Alaaddin Bulvarından başlayan yürüyüş Tarihi Bedesten Çarşısı'nın içinde bulunan Kapu Cami'nin avlusunda sona erdi.



"Ahilik üretimi ve ticareti teşvik eder"



Buradaki programda konuşan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, "32. Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı kutlamalarına 50 bini aşkın esnaf ve sanatkarımız adına düzenlemiş olduğumuz kutlamalarımızı bugün burada başlatmış oluyoruz. Ülkemizi geleceğe taşıyacak yöntemlerden birinin Ahilik felsefesinin günümüz şartlarına uyarlanarak yaşatılması olduğunu düşünüyoruz. Ahilik bir toplumun ayakta kalabilmesi, gelişmesi ve iyi yönetilmesi için gereken tüm unsurları içinde bulunduran bir hayat biçimidir. Ahilik üretimi ve ticareti teşvik eder, sosyal adaletin gelişmesine katkı sağlar, ahlakın yerleşmesine hizmet eder,tüketiciyi korur, eğitimi ise ileri taşır. Her yıl yapılan kutlamaların amacı Ahilik kurumunun günümüzün hayat şartlarına uygun törelerini yaşatmak, güzel geleneklerini halkımıza ve esnaf, sanatkarlarımıza duyurmak ve onların her yıl bir araya gelmelerine imkan sağlamaktır. Dolayısıyla geçen sene ilk defa Bedesten içerisinde yapmış olduğumuz bu kutlamalar, bu sene coşkuyla yine burada, sizlerin ev sahipliğinde yapılmaya devam ediyor. İnşallah bundan sonraki süreçler içerisinde de daha coşkulu bir şekilde Ahinin makamında Konya Ahilik Haftası'nı daha farklı da kutlayacaktır" dedi.



Karabacak, geçen sene gerçekleştirilen Ahilik kutlama programlarında Konya'nın yılın Ahisini çıkarttığını belirterek, bu sene yine yılın çırağını çıkarma başarısını gösterdiğini söyledi. Yılın çırağının, Kırşehir'de düzenlenecek olan törenlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödül alacağını dile getirdi.



"Konya yüce bir ahlakı temsil eder"



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, Ahilik Haftası programlarının iki yıldır büyük coşkuyla kutlandığını kaydetti. Başkan Altay, "Esnaf Odaları Birliğimizin şahsında tüm esnaf ve sanatkar başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Konya'ya da takıştı. Çünkü, burada hakikaten güzel bir ifade var; 'Ahilik ahlaktır, üretmektir, paylaşmaktır' diyor. Konya yüce bir ahlakı temsil eder. Çünkü Ahi Evran bu topraklarda yaşamış, Ahilik Teşkilatını bu topraklarda kurmuştur. Ben Ahlik Haftası'nın hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu tür programların Konya'da daha etkin kutlanmasının Konya'ya çok önemli bir katkı olduğunu ifade ediyorum" şeklinde konuştu.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta da, teşkilat olarak her zaman esnafların yanında olduklarını vurguladı. Usta, "Hafta boyunca sürecek etkinliklerle Ahiliğin yeniden canlandırılması, Konya'da var olan bu ahlakın ve bu kültürün hepimizin yüreğine yeniden nakşedilmesi için yapılan bu program için öncelikle emeği geçen oda başkanımıza, valimize, büyükşehir belediyemize, rektörümüze, emeği geçen herkese ben de şükranlarımı sunuyorum. Bugün burada bulunarak, esnafımızın, sanatkarımızın, meslek icra eden herkesin yanında olduğunu, 18 yıldır iktidarımızla birlikte elimizden gelen her türlü desteği sizlerle birlikte olarak vermeye çalıştığımız ve bundan sonra da aynı aşkla ve şevkle sizlerle birlikte yolda yürümeye ve çalışmaya, sizler için hayatınızı, işinizi, gücünüzü kolaylaştırmak için ne gerekiyorsa yapmak için bir söz vererek yola çıkmıştık, sözümüzü elhamdülillah 18 yıldır tuttuk, bundan sonrası için de tutmaya devam edeceğiz. Ahilik haftamız hayırlı, uğurlu olsun inşallah. Daha nice güzel programlarla ve etkinliklerle hem Konyamızın gururu olan arkadaşlarımızı inşallah Cumhurbaşkanımızın temsiliyle ödüllendirmeyi nasip etsin diyorum" ifadelerini kullandı.



"Ahlak esaslarına göre görevlerimizi devam ettireceğiz"



Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ise, "Siz çok kıymetli esnaflarımız hayatlarınızı idame ettirebilmek için, evlatlarınızın, ailenizin helal yoldan kazanç sahibi olup, karınlarını doyurup, giyimlerini, kuşamlarını, okul hayatlarını sürdürebilmeleri için gerçekten can siperane, fedakarane esnaflık faaliyetlerini yürütüyorsunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah bizler kamu görevinde, herkes hangi konumda bulunuyorsa verimlilik esasına göre, halka ve hakka hizmet esasına göre, ahlak esaslarına göre görevlerimizi devam ettireceğiz" diye konuştu.



Konuşmaların ardından temsili Sultan Alaeddin ahilik ile ilgili önemli mesajlar verirken, temsili Ahi Evran ise katılımcılara Ahilik geleneğiyle ilgili öğütlerde bulundu. Tiyatral gösterinin ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve temsili Şed Kuşanma töreni gerçekleştirildi. Törenin ardından yılın Ahisi seçilen Konya Ayakkabıcılar Esnaf Odası Üyesi Ayakkabı İmalatı Ustası Ali Ünsal'a ve yılın ikinci, üçüncü ahilerine, yılın Ahi kalfasına ve yılın Ahi çırağına plaketleri takdim edildi. - KONYA

Kaynak: İHA