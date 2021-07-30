Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü katliam evinden ilk görüntü! Cansız bedenler avluya dizildi
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Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü katliam evinden ilk görüntü! Cansız bedenler avluya dizildi

Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü katliam evinden ilk görüntü! Cansız bedenler avluya dizildi
Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Konya'nın Meram ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldürüldü. Katil zanlılarının katliam sonrası evi ateşe verdiği olayda katliam evinden ilk görüntüler geldi. Görüntülerde cansız bedenlerin evin avlusuna dizildiği görüldü.

Konya'nın merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Enbiya Sokak'ta bir eve kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda aralarında kadınların da bulunduğu aynı aileden 7 kişi vahşice öldürüldü. Saldırının ardından ev ateşe verildi.

7 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Vatandaşların ihbarı ile olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Evde çıkan yangın söndürülürken ev içinde silahla vurularak öldürülmüş olarak bulunan Yaşar Dedeoğlu, Barış Dedeoğlu, Serpil Dedeoğlu, Serap Dedeoğlu, İpek Dedeoğlu, Metin Dedeoğlu ve Sibel Dedeoğlu'nun cansız bedenleri bulundu.

KATLİAM EVİNDEN İLK GÖRÜNTÜ

Kan donduran olayla ilgili henüz detaylar netleşmezken öldürülen 3 kişinin cansız bedenlerinin evin avlusunda olduğu görüldü.

Konya'da 7 kişinin öldüğü katliam evinden ilk görüntü!
Konya'da 7 kişinin öldüğü katliam evinden ilk görüntü!
Konya'da 7 kişinin öldüğü katliam evinden ilk görüntü!
Konya'da 7 kişinin öldüğü katliam evinden ilk görüntü!
Konya'da 7 kişinin öldüğü katliam evinden ilk görüntü!
Konya'da 7 kişinin öldüğü katliam evinden ilk görüntü!
Konya'da 7 kişinin öldüğü katliam evinden ilk görüntü!
Konya'da 7 kişinin öldüğü katliam evinden ilk görüntü!
Konya'da 7 kişinin öldüğü katliam evinden ilk görüntü!
Konya'da 7 kişinin öldüğü katliam evinden ilk görüntü!
Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü katliam evinden ilk görüntü! Cansız bedenler avluya dizildi
Konya'da 7 kişinin öldüğü katliam evinden ilk görüntü
Konya'da 7 kişinin öldüğü katliam evinden ilk görüntü
Son Dakika: Konya'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldürüldü, evleri ateşe verildi
Son Dakika: Konya'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldürüldü, evleri ateşe verildi
- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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