Konya'da 13 ilçede, yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi - Haberler
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Konya'da 13 ilçede, yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi

Demirören Haber Ajansı / Atilla Atmaca - Haberler | Güncel

KONYA'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 ilçede yarın, 1 günlüğüne yüz yüze eğitime ara verildi.

KONYA (DHA) - KONYA'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 ilçede yarın, 1 günlüğüne yüz yüze eğitime ara verildi. Bu ilçelerde engelli ve hamile kamu kurumu çalışanları da izinli sayılacak.

Konya'da bugün başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın, Altınekin, Beyşehir, Derebucak, Derbent, Doğanhisar, Halkapınar, Hadim, Hüyük, Ereğli, Emirgazi, Karapınar, Sarayönü ve Yunak ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildi. Bu süreçte uzaktan eğitim yapılacak. Meram ilçesinde de eskiden köy ve belde statüsünde bulunan bazı mahallelerdeki 23 okulda da uzaktan eğitim yapılacak.

Meteoroloji verilerine göre kar yağışı kentte yarın da devam edecek. Hava sıcaklığı ise eksi 13 dereceye kadar düşecek.

Bu arada, kar yağışı nedeniyle Konya- Antalya karayolunun Alacabel mevkisinde TIR ve kamyonlarla zincirsiz ve kar lastiksiz araçların geçişine izin verilmedi.


Konya'da 13 ilçede, yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi

Konya'da 13 ilçede, yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi

Konya'da 13 ilçede, yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi

Konya'da 13 ilçede, yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi

Konya'da 13 ilçede, yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi

Konya'da 13 ilçede, yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi

Konya'da 13 ilçede, yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi

Konya'da 13 ilçede, yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi

Konya'da 13 ilçede, yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi

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Demirören Haber Ajansı / Atilla Atmaca - Son Dakika Haberleri

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