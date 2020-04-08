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KONYA 30 gönüllü belediyenin atölyesinde maske üretiyor

30 gönüllü belediyenin atölyesinde maske üretiyorKONYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında maskelerin ücretsiz olarak dağıtılmasının ardından 30 gönüllü, Beyşehir Belediyesi'nin dikiş-nakış atölyesinde maske üretiyor.

08.04.2020 20:01 | Son Güncelleme: 08.04.2020 20:04

30 gönüllü belediyenin atölyesinde maske üretiyor

KONYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında maskelerin ücretsiz olarak dağıtılmasının ardından 30 gönüllü, Beyşehir Belediyesi'nin dikiş-nakış atölyesinde maske üretiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine koronavirüs tedbirleri kapsamında maskelerin ücretsiz dağıtılmaya başlanmasının ardından Konya'da belediyeler maske üretmeye başladı. Beyşehir Belediyesi de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği içinde dikiş-nakış atölyesinde maske üretimine başladı. Buradaki üretim ise daha önce atölyeye kursiyer olarak gelen ve bir kısmı şu an tekstil sektöründe çalışan 5'i erkek 30 gönüllü tarafından üretiliyor. Maske üreten gönüllülerin Nilüfer Dönmez, "Koronavirüs nedeniyle vatandaşlarımızı koruma amacıyla maskeler üretiyoruz. Evde boş oturmaktansa gelip burada devletimize milletimize katkıda bulunuyoruz."dedi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da şunları söyledi, "Üreten Beyşehir olarak başlatmış olduğumuz bu çalışmayla, Cumhurbaşkanlığımız tarafından yürütülen ve vatandaşlara ücretsiz olarak gerçekleştirilen maske dağıtım kampanyasının yanındayız. Ülkemize ve ilçemize katkıda bulunmak için Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile beraber bizde taşın altına elimizi koyduk."

KONYA 30 gönüllü belediyenin atölyesinde maske üretiyor

Kaynak: DHA

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KONYA 30 gönüllü belediyenin atölyesinde maske üretiyor
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