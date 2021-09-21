Konut mağdurlarından suç duyurusu; 'Biz yandık, başkası yanmasın'

Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Aydemir, Fatma Aydemir, Kamil Alçıl, Nezihat Kaygısız, Hafize Ardıç, Gülcan Güler, Müslüm Kaygısız ve Ali Aydemir, 17 Eylül Caddesi'ndeki yaklaşık 2 bin metrekarelik arsalarını kat karşılığı 6 yıl önce müteahhit S.Ö. ve R. K.'ye verdi. Evlerin 2018 yılında teslim edileceği belirtildi. S. Ö. ile R.K.'nın yer tesliminin ardından ortak olarak başladığı inşaat, ilk aylarda hızlı bir şekilde ilerledi, kalan 1 daireyi de 35 bin lira peşinat ödeyerek İbrahim Halil Turanoğlu satın aldı. Ancak söylenen tarihte bitirilmedi, kaba inşası yapılan evler de sözleşmede belirtilen metrekareden küçük yapıldı. Mağdurların istediği para iadeleri ise gerçekleşmedi. Bunun üzerine projeye arsalarını veren ve para yatıranlar, 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi ve tazminat talebiyle, 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne de inşaatın geldiği seviyede toplam zarara ilişkin delil tespiti ve bilirkişi raporu istemiyle suç duyurusunda bulundu.

"Son dönemlerde vaat ettiği inşaatı süresinde bitiremeyen müteahhitlerden bazılarının enteresan bir şekilde cebir, hakaret ve tehdit yollarına başvurdukları görülmektedir. Kentsel dönüşüm adı altında vatandaş, mevcut evinden olduğu gibi yeni evine de kavuşamamakta, neticede de ciddi mağduriyetler doğmaktadır. Arsa sahibine sözleşmede vaat edilen dairenin birden fazla 3'üncü kişiye satılması durumunda dolandırıcılık suçunun oluştuğuna dair çok sayıda içtihat yer almaktadır. Ancak savcılıklar ekseriyetle hukuki ihtilafı gerekçe göstererek takipsizlik kararları vermektedir. Usulüne uygun gerekçeleri ile birlikte bu gibi hallerde yapılan başvurular neticesinde dolandırıcılık suçundan davaların açılabildiği de gözden kaçırılmamalıdır. Vatandaşlarımızın sonradan mağdur olmamaları bakımından özellikle arsalarını veya evlerini yüklenici firmalara kat karşılığı sözleşmeyle vermezden evvel ince eleyip sık dokumaları ve sözleşme hükümlerini başından itibaren titiz bir şekilde tayin etmeleri gerekir. Son dönemde bu türden hallerde arsa sahiplerinin mağdur oldukları, yüklenici firma ile tartışmaya giriştikleri neticesinde karşılıklı darp, hakaret, tehdit ve gasp oluşturacak eylemlere maruz kaldıkları sıklıkla görülmektedir. Yüklenicilerin de arsa sahiplerinden kurtulmak maksadıyla örgütsel suç oluşumları içerisine yöneldikleri son dönemlerde sıklıkla göze çarpmaktadır. Vatandaşlarımızı bu gibi hallerde daha dikkatli olmaya ve daha titiz davranmaya davet ediyoruz."