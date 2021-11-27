ESKİŞEHİR (İHA) - Konuşa konuşa ameliyat oldu

Lokal anestezi ile gerçekleştirdikleri paratiroit ameliyatında hasta ile konuştular

Hasta Halime Çeliker: "Hiç sıkılıp daralmadım ve hiç stres olmadım, konuşa konuşa ameliyatım gerçekleşti"

Prof. Dr. Mehmet Kılıç : " Eskişehir'de ilk defa yaptığımız bir ameliyat"

"Hasta konuşurken bu tiroit bezini bulup çıkarıyoruz"

ESKİŞEHİR - Tiroit bezi yanında bulunan paratiroit bezinde adenom tespit edilen hastanın ameliyatı, Eskişehir'de bir ilk olarak lokal anestezi ile hastanın bilinci açıkken gerçekleştirildi.

Eskişehir'de yaşayan 60 yaşındaki Halime Çelikel, kemik erimesi nedeniyle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından kalsiyum yüksekliği tespit edilen Çelikel'e lokal anestezi ile paratiroit ameliyatı gerçekleştirildi. Hastanın bilinci açıkken ve kendisiyle konuşarak yaptıkları müdahale hakkında bilgi veren ESOGÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Mehmet Kılıç, tamamen uyutulmaktan korkan hastalarda nadiren gerçekleştirdikleri bu operasyonun Eskişehir'de bir ilk olduğunu belirtti.

"Hocam sağ olsun ameliyat esnasında benimle konuştu ve moralimi yüksek tuttu"

ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurduğunda yüzde 70 kemik erimesi tespit edildiğini anlatan Halime Çelikel, doktorların kendisini takip altına aldığını ifade etti. Yapılan tetkikler sonucunda kalsiyum oranının yüksek çıktığını gördüklerini ve gerekli araştırmaların yapıldığını dile getiren Çelikel, "Tiroit bezlerimde paratiroit diye bir salgı oluşmuş. Hocalarımızın sayesinde başarılı bir ameliyat geçirdim. Allah razı olsun hocalarımdan. Ameliyat çok güzel ve rahat geçti. Hocam sağ olsun ameliyat esnasında benimle konuştu ve moralimi yüksek tuttu. Hiç sıkılıp daralmadım ve hiç stres olmadım. Mehmet hocam sayesinde, konuşa konuşa ameliyatım gerçekleşti. Dün çok iyi değildim ama bugün çok şükür iyiyim ve taburcu oluyorum. Bu kadar hızlı bir şekilde taburcu olabileceğimi beklemiyordum açıkçası. 'Nasıl iyi olacağım' diye çok korkuyordum. Şükürler olsun ki dünden hiçbir eser kalmadı. Tamamen uyutmalarına hiç gerek yok. Gayet başarılı bir operasyon geçirdim. Hocalarımıza güvenebiliriz. Atatürk ne demiş; "Beni Türk tabiplerine emanet edin." Hocalarımız süperler" dedi.

"Hasta konuşurken tiroit bezini bulup çıkarıyoruz"

Hasta ile konuşa konuşa gerçekleştirdikleri paratiroit operasyonu hakkında bilgi veren Prof. Dr. Mehmet Kılıç, bu müdahalenin Türkiye'de daha önceden yapıldığını, ancak Eskişehir'de bir ilk olduğunu belirtti. Hiperparatiroitin birçok bulgulara yol açan bir hastalık olduğunu ve tiroit bezinin hemen yanında bulunduğunu aktaran Prof. Dr. Kılıç, "Lokal anestezi altında ve minimal invaziv yaklaşım dediğimiz yöntemle paratiroit adenomun cerrahi müdahalesini yaptık. Bunu ben daha önceden çok yaptım ama Eskişehir'de ilk defa yaptığımız bir ameliyat. Hiperparatiroit kanda kalsiyum yüksekliği, kemik erimesi, böbrekte taş, tansiyon yükselmesi gibi bir sürü bulgulara yol açan hastalık. Tiroit bezinin hemen yanında. Tabi bunun için adenomun yerini tespit etmek gerekiyor. Ultrasonografik ve sintigrafik yöntemle ve deneyimli bir cerrahi ekiple, hastayı uyutmadan lokal anestezi ile yani tabiri caizse konuşa konuşa gerçekleştiriyoruz. Çünkü ses telleri dediğimiz sinirin yakınında bir müdahale yapıyoruz. Hasta konuşurken bu tiroit bezini bulup çıkarıyoruz. Hasta ister aynı gün istemezse ertesi gün taburcu olabiliyor" diye anlattı.

"Uyanamamaktan korkan hastalarımız oluyor"

Bazı hastaların narkoz ve anestezi almaktan korktuğunu vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Kılıç, dolayısıyla lokal anestezi sayesinde tam uyutularak yapılan operasyonların yan etkilerini hiçbir türlü hastaya yüklemediklerini kaydetti. Operasyonun ertesi günü hastayı çıkarabildiklerini söyleyen Kılıç, "Anestezi alacakmış gibi hastamızı hazırlıyoruz ama lokal anestezi ile yapıyoruz. Hastaya anlatıyoruz, 'Sizi genel anestezi ile ameliyat edebiliriz, eğer siz kabul ederseniz sizi uyutmadan lokal anestezi ile de yapabiliriz" diyoruz. 'Kesinlikle uyumak istemiyorum, narkozdan korkuyorum ve uyanamamaktan korkuyorum' gibi tereddütleri olan hastalarımız oluyor. Bu kişileri de narkoz vermeden, lokal anestezi ile ameliyat ediyoruz" dedi.