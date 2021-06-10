Konak Belediyesi Yenilikçi Öğrenme Merkezi'ni açıyor
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Konak Belediyesi Yenilikçi Öğrenme Merkezi'ni açıyor

Konak Belediyesi Yenilikçi Öğrenme Merkezi'ni açıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

İzmir Kalkınma Ajansı'nın katkısı, Kentimiz İzmir Derneği, TARKEM, İzmir Kültür ve Sanatı Geliştirme Derneği'nin destekleriyle hizmete hazır hale getirilen tarihi yapı, kapılarını yeniden eğitime açacak.

Konak Belediyesi'nin İzmir Kalkınma Ajansı'nın katkılarıyla restore ederek ayağa kaldırdığı, tarihi İstiklal İlkokulu'nun restorasyonu tamamlandı. Kentimiz İzmir Derneği, TARKEM, İzmir Kültür ve Sanatı Geliştirme Derneği'nin de destek olduğu projeyle yeniden eğitim yuvasına çevrilen okul, "KONTAK–Yenilikçi Öğrenme Merkezi" ismiyle hizmete sunulacak ve kapılarını çocuklara, gençlere açacak.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, restorasyonu tamamlanan tarihi İstiklal İlkokulu'na giderek, yapılan çalışmaları inceledi. Okulun yeniden eğitim yuvası olarak şehre kazandırıldığını söyleyen Batur, açılışı yakında yapacaklarını kaydetti. Projenin güzel bir işbirliği modeliyle hayata geçirildiğini belirten Batur,"Okulumuz özellikle bölgede yaşayan çocuklarımıza hizmet verecek önemli bir merkez olacak. Merkezimizde astronomi, matematik, robotik kodlama, el sanatları ve arkeoloji alanlarında uygulamalı atölyeler yapılacak. Ayrıca teknoloji okuryazarlığını geliştirici aktiviteler de düzenlenecek. Pandemi nedeniyle eğitimden uzak kalan çocuklarımızı bu tür faaliyetlerle desteklemek istiyoruz. Merkezimizi bu yaz çocuklarımızla buluşturmak istiyoruz" dedi.

KONTAK–Yenilikçi Öğrenme Merkezi'nin örnek bir proje olduğunu belirten Batur, bu tür merkezlerin sayısını artıracaklarını ve çocukların bilimi deneyerek, yaşayarak öğrenmesini sağlayacaklarını söyledi. Batur, projenin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Hizmete hazır

İkiçeşmelik Caddesi üzerinde bulunan ve 1900'lü yılların başında inşa edilen tarihi okulun mülkiyeti bugün Konak Belediyesi'ne ait. Yapı ikinci el eşya satan firmaların deposu olarak kullanılırken, 2019 yılında İzmir Kalkınma Ajansı'ndan alınan hibeyle, Konak Belediyesi tarafından restore edilmeye başlandı. Yaklaşık iki yıl süren çalışmalarla şehre kazandırılan tarihi yapı, Konak ve İzmir halkının hizmetine hazır hale getirildi. KONTAK–Yenilikçi Öğrenme Merkezi adını alan ve geçmişinde olduğu gibi yine eğitim yuvasına çevrilen yapı kapılarını, 6-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençlere açacak. Merkezde bilim atölyeleri düzenlenecek. Merkez, yapılan protokol kapsamında Konak Belediyesi ile Kentimiz İzmir Derneği tarafından işletilecek.

Ödüllü Proje

Konak Belediyesi, Kentimiz İzmir Derneği, TARKEM, İzmir Kültür ve Sanatı Geliştirme Derneği'ni bir araya getirerek, yerel yönetim ile sivil toplum kuruluşları işbirliğine örnek bir dayanışmayla hayata geçirilen Yenilikçi Öğrenme Merkezi projesi ödüllü bir çalışma. Proje,Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından Türkiye'nin en prestijli ödüllerinden olan Sürdürülebilir İş Ödülleri kapsamında "İşbirliği" ödülüne layık görülmüştü

Kaynak: Bültenler

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