Komşu çifti öldüren sanık, 'Kendimi zor tutuyorum, onları vuracağım' demiş

KONYA (DHA) - KONYA'da komşusu Gonca Pekşen (39) ileboşanıp birlikte yaşamaya devam ettiği Abdullah Koçak'ı (40) çocuklarının gözü önünde öldüren tutuklu sanık Özkan Can'ın (42), 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen komşu H.D., cinayetten önce sanık Can'ın otomobilinin üzerine asit döküldüğünü hatırlatıp, olaydan Pekşen ile Koçak'ı sorumlu tuttuğunu belirtti. H.D. sanık Can'ın "Kendimi zor tutuyorum. Onları vuracağım, öldüreceğim" dediğini öne sürdü.

Olay, 21 Ocak günü saat 18.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi Mehtap Caddesi'ndeki 3 katlı binanın önünde meydana geldi. Bir firmada aşçı olarak çalışan Gonca Pekşen ve boşanıp birlikte yaşamaya devam ettiği eski eşi sanayi çalışanı Abdullah Koçak, market alışverişi dönüşü uzman çavuşluktan ayrılan komşuları Özkan Can ile karşılaştı. Özkan Can, belinden çıkardığı tabancayla çifte kurşun yağdırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan çift, kanlar içinde yığıldı. İhbar üzerine çağrılan sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen Gonca Pekşen ve Abdullah Koçak yaşamını yitirdi. Çiftin oğlu İsmail Mete Koçak (11) ise evlerinin penceresinden baktığı sırada annesi Gonca Pekşen ile babası Abdullah Koçak'ın cansız bedenlerini gördü.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesinin ardından duruşmayı erteledi.

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