Kompozisyon yarışmasında Türkiye birincisi olan Derin Karasu, ödüllendirildi
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Kompozisyon yarışmasında Türkiye birincisi olan Derin Karasu, ödüllendirildi

Kompozisyon yarışmasında Türkiye birincisi olan Derin Karasu, ödüllendirildi
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen "İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. yılı ve Mehmet Akif Ersoy" konulu kompozisyon yarışmasında Türkiye birincisi olan Derin Karasu'ya başarı belgesi ve ödül verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen "İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. yılı ve Mehmet Akif Ersoy" konulu kompozisyon yarışmasında Türkiye birincisi olan Derin Karasu'ya başarı belgesi ve ödül verildi.

MEB Temel Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaokullar arasında düzenlenen kompozisyon yarışmasında birinciliğe layık görülen Dalaman Çiftlik Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Derin Karasu, ailesi ve Dalaman İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen eşliğinde, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çay, öğrencilerinin kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Çay, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nün öğrencilerin vatan, millet, bayrak sevgisi ve saygısını geliştirmelerini sağlamak açısından önemli olduğunu söyledi.

Derin Karasu ise aldığı ödülden dolayı gurur duyduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Çay, öğrenciye başarı belgesi ve ödül verdi.

Kompozisyon yarışmasında Türkiye birincisi olan Derin Karasu, ödüllendirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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