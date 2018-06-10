Köktaş: "16 Yıldır Kazandırdığımız Eserler, Başarı Belgemizdir"

SAMSUN (İHA) – AK Parti Samsun Milletvekili ve Milletvekili Adayı Fuat Köktaş, "Ülkemize 16 yıldır kazandırdığımız eserler bizim milletimiz nezdindeki başarı belgemizdir. İnşallah 24 Haziran'dan sonra daha büyük eserler kazandırmak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesi üzerine çıkarmak adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Samsun Gümüşhaneliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından verilen iftar programına katıldı. 6 Haziran Çarşamba günü aniden rahatsızlanarak hastaneye giden ve burada yapılan muayene ve tahlillerin ardından safra kesesinde oluşan sağlık sorunu nedeniyle başarılı bir operasyon geçiren Milletvekili Köktaş, doktorunun gerekli gördüğü istirahati evinde gerçekleştirirken, daha önceden planlanan iftar programı için istirahatine ara vererek dernek binası önünde kurulan iftar sofrasında hemşehrileriyle buluştu. "Geçmiş Olsun" dileklerini ileten hemşehrilerine, tüm dostlarına teşekkür eden Milletvekili Köktaş, sağlık durumunun iyi olduğu söyledi.

"16 yıldır kazandırdığımız eserler, başarı belgemizdir"

İftar programında konuşan Fuat Köktaş, "Ülkemize 16 yıldır kazandırdığımız eserler bizim milletimiz nezdindeki başarı belgemizdir. İnşallah 24 Haziran'dan sonra daha büyük eserler kazandırmak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesi üzerine çıkarmak adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Fakat bakıyoruz muhalefet partilerinin çıkarmış olduğu adayları dillerinden ancak satacağız, yıkacağız, kapatacağız diyorlar. Ciddi bir projeleri, yapacakları çalışma yok. Soruyorum sizlere yıkmakla, satmakla, kapatmakla bir ülke kalkınabilir mi? Bunların dertleri Türkiye'yi 2002 yılı öncesine götürmek. Ne vardı o dönemlerde siz hemşehrilerimiz bunu çok iyi biliyor. Kuyruklar, yolsuzluklar, yasaklar vardı. Sağlıkta, eğitimde, ulaşımda perişanlıklar vardı. Şimdi ise AK Parti iktidarları ile yapılan dev hizmetlerle her alanda huzur var, refah var. Eksiklikler olabilir, bunları da bugüne kadar yaptığımız gibi milletimizin büyük desteği ile yine AK Parti ve onun kadroları yapar" diye konuştu. - SAMSUN