Köfteci Yusuf kimin, sahibi kim, kaç şubesi var? Köfteci Yusuf hangi şehirlerde var, toplam kaç restoranı bulunuyor?

Vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında Köfteci Yusuf kimin, sahibi kim sorusu oldu? Peki, Köfteci Yusuf sahibi Yusuf Akkaş kimdir? Köfteci Yusuf'un toplam kaç şubesi var? Köfteci Yusuf hangi şehirlerde bulunuyor? Köfteci Yusuf'un sahibi kim, kaç yaşında, nereli? Yusuf Akkaş'ın hayatı ve biyografisi haberimizde.

Köfteci Yusuf kimin, sahibi kimdir merak ediliyor. Peki, Türkiye'nin en büyük restoranlarından birisi olan Köfteci Yusuf'un sahibi kimdir? Köfteci Yusuf hangi şehirlerde bulunuyor? Köfteci Yusuf'un toplam kaç şubesi var? Ayrıntılar haberimizde.

KÖFTECİ YUSUF HAKKINDA BİLGİLER

Gıda ve restoran sektöründe hizmet veren Köfteci Yusuf A.Ş. 1996 yılında İznik'te kuruldu. 24 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteren Köfteci Yusuf Avrupa standartlarında Türkiye'nin en büyük Köfte Fabrikası unvanına sahip olup, Bursa'da 33, İstanbul'da 53, Ankara'da 11, İzmir'de 16, Balıkesir ve Samsun'da 7 Aydın'a 4, Antalya'da 5, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Yalova, Kocaeli ve Muğla'da 3, Bilecik, Eskişehir, Kırklareli, Ordu, Kırıkkale, Manisa, Sakarya ve Tekirdağ'da 2, Isparta, Çanakkale, Kütahya, Çankırı, Amasya, Burdur, Düzce, Edirne, Aksaray, Nevşehir ve Kırşehir'de 1'er tane olmak üzere toplam 181 noktada hizmet vermektedir.

Bursa Yenişehir'deki Et Entegre Tesisimizde bulunan Hesaplı Kasap'ımız, zengin kasap ve şarküteri ürünleriyle sizlerle buluşmayı beklemektedir.

Köfteci Yusuf markası ve restoranları, Temmuz 2015'te Hürriyet Gazetesi'nin Kelebek ekinde seçilen ''Türkiye'nin En İyi 10 Yol Lokantası'' sıralamasında birinci seçilerek, Türkiye'nin en güvenilir restoran markası olmuştur.

KÖFTECİ YUSUF SAHİBİ KİMDİR?

Köfteci Yusuf sahibi 'Yusuf Akkaş' 'tır.

Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş Bursa'nın Kızılhisar köyünde dünyaya geldi. İlk ticaret hayatına köy kıraathanesinde başladı. Yusuf Akkaş ilk işyerini 1996 senesinde İznik'te açtı. Yaptığı köftelerin lezzeti yayılmaya başladıkça Yusuf Akkaş'ın da müşteri sayısı aynı oranda arttı. 2 yıl sonra yani 1998 yılında işlerini büyütmek isteyen Yusuf Akkaş ilk olarak 600 kapasiteli bir restoran açtı. Ardından kısa sürede şube sayısını arttırdı. Çevre illerde de restoranlar kurdu. Şuanda Türkiye'nin birçok şehrinde şubesi bulunmaktadır.

KÖFTECİ YUSUF TOPLAM KAÇ ŞUBESİ VAR?

Köfteci Yusuf'un illere göre şube sayısı aşağıdaki gibidir:

Bursa'da 33,

İstanbul'da 53,

Ankara'da 11,

İzmir'de 16,

Balıkesir 7,

Samsun 7,

Aydın'a 4,

Antalya'da 5,

Afyonkarahisar 3,

Denizli 3,

Konya 3,

Yalova 3,

Kocaeli 3

Muğla'da 3,

Bilecik 2,

Eskişehir 2,

Kırklareli 2,

Ordu 2,

Kırıkkale 2,

Manisa 2,

Sakarya 2

Tekirdağ'da 2,

Isparta 1,

Çanakkale 1,

Kütahya 1,

Çankırı 1,

Amasya 1,

Burdur 1,

Düzce 1,

Edirne 1,

Aksaray 1,

Nevşehir 1

Kırşehir'de 1