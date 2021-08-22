Kocasının defalarca dövüp kaçırdığı kadının isyanı sosyal medyada gündem oldu: Özgecan gibi olmak istemiyorum

İstanbul'da 3 yıl önce evlendiği eşinden şiddet gördüğünü, defalarca boşanmak istediğini söyleyen Fatma Yasak, isyanını sosyal medyada anlattı. Kısa sürede Twitter'da gündem olan Yasak, eşinin kendisini kaçırdığını, bu sırada polisi arayarak kurtulduğunu belirterek, "Bugün tutuksuz yargılandığını öğrendim. Ölmek istemiyorum, Özgecan gibi Aleyna gibi olmak istemiyorum" dedi.

Fatma Yasak isimli bir kullanıcı, boşanmak istediği eşinden gördüğü şiddeti Twitter hesabından paylaştı. Kısa sürede Fatma ismi ve #AlperTasalıTutuklansın etiketi sosyal medya platformunda gündem oldu.

"ELİNDEKİ BIÇAKLA BANA SALDIRDI"

Yaşadığı kabus dolu günleri anlatan Yasak, şu paylaşımları yaptı: "Merhaba ben Fatma Yasak.14 Nisan 2019 tarihinde Alper Tasalı isimli şahısla evlendik. Evliliğimizin ilk 4 ayı annesi ile yaşamaya karar verdik bir işe girdim ve çalışmaya başladım. Hedefimiz kendi evimize çıkmaktı fakat hayalini kurduğum şeyler aynı şekilde gerçekleşmedi. Daha evliliğimizin ilk ayında başladı şiddet dayak hakaretler. Her akşam işten gelir yemeğimizi yer odamıza geçerdik ardından tartışma ardından dayak yeme ardından uyku ve sabah tekrar işe gitme. Bu böyle 4 aya yakın sürdü ve bu duruma eşimin annesi de defalarca tanıklık etti. Bir gün evdeyken birden kapı çalındı ve dalgınlıkla kapıyı açtığımda kendisini karşımda gördüm elinde bir bıçak vardı ve bana saldırmaya başladı. 1 saat boyunca ölmemeye çabaladım birine seslenmek için kaçsam bile beni kolaylıkla yakalayabilirdi ve şuan size bu yazıyı yazamazdım.

"CESARETİMİ TOPLAYIP AİLEMİN EVİNE GEÇTİM"

O gün de öldüremedi beni. Ama son olmadı da. 1 yıl bu şekilde geçtikten sonra bana kendisinin bir ev tuttuğunu artık hayatımızın güzel geçeceğini kendisinin değiştiğini söyledi. İnandım. İnanmamam gerektiğini bile bile inandım ve 2020 Ekim ayında kendi evimize çıktık. İlk birkaç ay her şey güzel gibi gelirken sonrasında tekrardan gerçek yüzüyle bana geldi. Bu leblebi neden dışarda ? İnternetim kesildi ! Neden yemek yapmıyorsun gibi bin bir çeşit şeyden kavgalar yükselmeye başladı ve kaçınılmaz son olan şiddetle yine yüz yüze geldim. Sürekli kendisinin bana yetemediğini söyleyen bir adamla sürekli benim onu parası olmadığı için altında arabası olmadığı için aldatacağımı düşünen adamla geçen 2 yılın sonunda adalete koşmaya cesaret buldum ve 2021 Temmuz ayında eşyalarımı alarak ailemin evine geldim.

SİLAH ZORUYLA KAÇIRIP ONU ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEDİ

Kendisi ilk başta anlaşmalı boşanmayı kabul etmediğini ona 40 bin TL para verirsem kabul edeceğini söyledi. Bunun üzerine ona çekişmeli dava açacağımı ve yaptığı her şeyi anlatacağımI söyleyince anlaşmalı boşanma davasını kabul etti imza attı fakat yine de iş böyle kalmadı. Davayı açtıktan sonra yine devam eden tehdit mesajları hakaret mesajlarıyla devam eden 1 aylık süreç sonunda dün olaylar patlak verdi. 20 Ağustos 2021 tarihinde öğlen 12 çeyrek sularında ailemin evinden iş görüşmesine gitmek amaçlı çıktım. Durağa kadar minibüsle gittikten sonra durakta indim ve yürümeye başladım. Ve önümde beyaz bir araç durdu İçinden Alper Tasalı indi ve elinde silah vardı. öncelikle bana arabaya bin dedi o an kaçmak benim için ölüm olurdu ki kaçmama fırsat tanımamak adına elindeki silahı yan tarafıma doğru ateşledi ve arabaya bin diye tekrarladı. Bende binmek zorunda kaldım ve çevremizden o an polise ihbar edenler olmuş bu durumu araca binerken 3 defa KADES uygulaması üzerinden çağrı gönderdim. Araca beni bindirdikten sonra hızla yola çıktı.

"POLİSLE İLETİŞİME GEÇTİĞİMİ ANLADI"

Nereye gidiyoruz dediğimde Silivri'de boş bir araziye çekip önce beni sonra kendini öldürüceğini dile getirdi. O sıralarda KADES'ten ihbarımı gören ekipler beni aradı. Polis olduklarını anlamaması için iş görüşmesine gideceğim yer arıyor dedim ve telefonu açtım. Polis memurlarına iş görüşmesine gelemiyorum acil Silivri tarafına gitmem gerektiğini ve şuan Silivri'ye gidiyor olduğumu belirttim. İlk başta anlayamadılar ve KADES'ten aradıklarını söylediler bende evet biliyorum adresinizi fakat gelemiyorum anlıyorsunuz dimi dediğimde anladılar. Benden WhatsApp üzerinden konum istediler. Onlara konumu hızlıca atıp mesajları silmiştim görmemesi için fakat tekrar gelen bir mesajla telefonumu elimden aldı ve polisle iletişime geçtiğimi fark etti.

"BARIŞTIK DİYEREK İKNA ETTİM"

Daha sonra ikimizin telefonunuza camdan fırlattı ve hızla yola devam etti. Telefonlar da gidince yapabileceğim en doğru şeyi düşündüm ve onu barışacağımıza ikna ettim. Baktım ki oda buna sıcak yaklaşıyor. Ona silahla polisin bizi görmesinin sıkıntı olacağını silahı ailemin evine bırakmamızı oradan birkaç eşyamı alıp çıkacağımı ve daha rahat gidebileceğimizi söyledim. İlk başta yanaşmadı fakat sonunda ikna ettim ve eve geri dönüş yoluna girdik.

"TUTUKSUZ YARGILANACAK"

Sonrasında silahı mermileri ve bıçağını alıp eve çıktım. Eve çıktığım anda babama durumu anlattım ve polis ekiplerini aradık. Ekipler geldi ve bizi önce hastaneye ardından büroya götürdüler. Öğlen 1 den akşam 8 e kadar süren bu durumun ardından bu şahsı nezarethaneye koydular. Fakat bugün Alper Tasalı'nın nöbetçi mahkeme tarafından tutuksuz yargılandığını öğrendim.

"ŞİMDİ BU ADAM BANA AŞK NİDASI MI ATACAK KURŞUN MU?"

Şimdi dün bunu yapan adam yarın gelip bana aşk nidası mı atacak yoksa silahındaki mermiyi mi ateşleyecek. Bu adam dava gününe kadar bu şekilde serbest gezecek ve çıktığı gibi birde sosyal medyasından tehditlere devam edecek.

"ÖZGECAN VE ALEYNA GİBİ OLMAK İSTEMİYORUM"

Şimdi bu adam bir kez bir suç işleyip çıktı ve şunu düşünecek ben bu kadını öldürsem de yine çıkarım. ben yarın veya 1 ay sonra televizyona bir kadın daha katledildi haberiyle görülmek istemiyorum. Ben yaşamak istiyorum. Nefes almaya devam etmek gülmek istiyorum. Özgecan ve Aleyna gibi olmak istemiyorum."

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Bu paylaşımlar sonrası sosyal medya kullanıcıları Fatma Yasak'ın yaşadığı kabusun bir an önce bitmesini istediklerini belirterek yüzlerce paylaşım yaptı. Twitter'da bu konu gündem oldu.