Kocasını öldürdüğü yeğenine, 'Seni vurmayacağım, şikayetçi olma' demiş

07.11.2019 10:31 | Son Güncelleme: 07.11.2019 10:31

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, evliliklerine karşı çıktığı yeğeni Melisa Kahraman'ın(20) eşi Alperen Kahraman'ı (19), 2 aylık kızının bebek arabasının başında 7 kurşunla vurarak öldüren Durmuş Sepetçi (42) hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Amcanın, silah sesi üzerine alışveriş yaptığı mağazadan çıkan yeğenine, "Korkma seni vurmayacağım, şikayetçi olma" dediği ortaya çıktı.

Çorlu'da, geçen 4 Temmuz günü yaşanan olayda, Alperen Kahraman, eşi Melisa ve 2 aylık kızı ile birlikte Muhittin Mahallesi Omurtak Caddesi'ne alışverişe gitti. Melisa Kahraman, bir mağazaya girerken, Alperen Kahraman bebek arabasındaki kızıyla dışarıda beklemeye başladı. Ancak bu sırada gelen eşinin amcası Durmuş Sepetçi, Alperen Kahraman'a tabancayla 7 el ateş etti. Kahraman olay yerinde hayatını kaybederken, yoldan geçen 2 kişi de yaralandı.

Olaydan sonra yakalanıp, tutuklanan Sepetçi hakkında Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede,Çorlu'ya seracılık yaptığı Kıbrıs 'tan geldiği ortaya çıkan amca hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi.Durmuş Sepetçi, iddianamede yer alan ifadesinde, Alperen Kahraman'ın, yeğeni Melisa ile 2015 yılında Kıbrıs'ta tanıştıklarını anlatarak, "Alperen'in babasının askeri personel olmasından dolayı Çorlu'ya tayini çıktı. Ancak yeğenim ile Alperen, sosyal medyadan görüşmeye devam etmişler. Geçen yıl Ağustos ayında nikah yaparak, evlenmişler. Ailece yeğenimi uzun süredir göremiyorduk. Hayatından şüphe ediyorduk. En son bayramdan önce Alperen'in babasını aradım ve yeğenim ile görüşmek istediğimi söyledim ancak görüşme olmadı. Nisan ayında Çorlu'ya geldim. Yeğenimi bir türlü göremiyordum. Hastaneleri gezdim ve yeğenimin doğum yapıp, yapmadığını sordum. Alperen'in babası ile Heykel Meydanı'nda karşılaştık. Melisa'yı sordum, beni tersleyerek, 'Siz bu çocuğun ailesi değilsiniz. Bizi rahat bırakın' dedi. Aramızda kırgınlık olmasın bizim yeğenimizle, dedim. Bana Melisa'yı bayramda Kıbrıs'a göndereceğini ancak bunun maliyetli olduğunu, yol masrafı 30 bin TL verirsem göndereceğini söyledi. Uzun zamandır göremediğim yeğenimi görmek ve hasretin sona ermesi için ertesi gün Alperen'in babası ile Kumyol Caddesi üzerinde bir yerde buluştuk. Kendisine 30 bin TL verdim ve Kıbrıs'a döndüm" dedi.Parayı vermesine rağmen yeğeninin Kıbrıs'a gelmediğini öne süren Sepetçi ifadesini şöyle sürdürdü: "Ben de olaydan 15 gün önce Çorlu'ya tekrar geldim. Yine sokaklarda yeğenimi aramaya başladım. Alışveriş merkezlerinde dolaşıyordum, Melisa'yı görebilirim, konuşurum, diye. Alperen'in ailesi, babası asker olduğu için lojmanda oturuyorlardı. Lojmanın önünde gezdim, belki dışarı çıkar da kendisini görürüm, diye. Bir türlü göremedim. Olay sabahı kaldığım otelden çıktım. Çıkarken de tavan arasına sakladığım silahımı çantama koydum. Cumhuriyet Meydanı'ndan Çeşme Durağı'na geldiğimde yeğenim ve Alperen'i otobüsten inerken gördüm. Takip etmeye başladım. Alışveriş mağazasının önünde durdular. Alperen'in yanına gittim. Amacım korkutmaktı. Alperen, elini beline doğru götürünce, silahı çantadan çıkararak, ateş ettim. Silahta 8 mermi vardı. Diğer yaralılar nasıl yaralandı, bilmiyorum. Daha sonra yeğenim Melisa'nın yanına giderek, 'Hakkını helal et' dedim. Dışarı çıktığımda polislere teslim oldum." 'SENİ VURMAYACAĞIM, ŞİKAYETÇİ OLMA'Amcası tarafından eşi öldürülen Melisa Kahraman da ifadesinde, eşiyle severek evlendiğini belirterek, evliliğine karşı çıkan ailesinin kendilerni sürekli takip ettiklerini söyledi. Amcasının kendisine, "Bizimle görüşmezsen ya eşini ya da onun babasını öldüreceğim" dediğini anlatan Melisa Kahraman, "Olay günü alışveriş yapmak için bir mağazaya girdim. Eşim de bebek arabasının yanındaydı. Üç-dört el silah sesi duydum. Geri dönüp baktığımda eşim yere düşmüş haldeydi. Yaklaşık 2 metre mesafede, amcam karşımda elinde silahla duruyordu. Yanıma gelip, 'Korkma seni vurmayacağım, şikayetçi olma' dedi. Çevredekilerden ambulans çağırmalarını istedim. Kasıtlı ve planlı bir şekilde takip edip eşimi öldüren amcamdan şikayetçiyim" dedi.

Durmuş Sepetçi'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Kaynak: DHA