Kocası kas hastası olan kadın sonunda isyan etti: Cinsel hayatımız çok iyi, bizi rahat bırakın

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Shane Burcaw isimli adam, SMA hastalığı nedeniyle 2 yaşından bu yana tekerlekli sandalyeye bağlı yaşıyor. Kas hastalığından mustarip olan adam, aradığı aşkı yıllar sonra Hannah Aylward'de buldu. Ancak ikilinin evliliği, çeşitli zorbalıklara maruz kaldı.

SÜREKLİ KÖTÜ YORUMLARDA BULUNUYORLAR

Instagram hesaplarını aktif olarak kullanan çift, birlikte çekildikleri fotoğrafları sık sık bu hesaptan yayınlıyorlar. Fakat ikilinin ilişkilerini eleştiren kişiler, fotoğrafların altına kötü yorumlarda bulunuyor. Bu kişiler, Hannah'ın güzel bir kadın olduğunu ve Shane'nin onu hak etmediğini öne sürüyor.

GELEN YORUMLARA SONUNDA İSYAN ETTİ

Hannah Aylward ise haklarındaki kötü yorumlara sonunda isyan etti. İngiliz basınına açıklamalarda bulunan genç kadın, kocasıyla cinsel hayatlarının çok iyi gittiğini ve bazı erkeklerin 'O seni mutlu edemez' şeklindeki sözlerini takmadığını belirtti.

"KENDİ VÜCUDUM KADAR ONUNKİNİ DE TANIYORUM"

Sözlerine devam eden Hannah, "Ona sadece cinsel ilişki isteyip istemediğini soruyorum. Daha sonra ise birbirimizi mutlu ediyoruz. Kendi vücudumu tanıdığım kadar, onun nelerden zevk aldığını da iyi biliyorum. Zorbalar artık bizi rahat bıraksın" dedi.