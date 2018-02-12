Kocası Kan Terleyen Genç Kadını "Cadı" Diyerek Terk Etti

Doğu Hindistan'ın Bihar kentinde yaşayan 21 yaşındaki Geeta isimli kadının gözlerinden gözyaşı yerine kan akıyor. Aynı zamanda kan da terleyen kadın 10 milyonda bir görülen Hematohidroz'dan muzdarip.

KOCASI TERK ETTİ

Geeta'nın kocası bu durum sebebiyle geçen yıl kendisini terk etmiş. Sebebi ise onun bir cadı olduğunu düşünüyor olması.

STRES İLE ARTIYOR

Hint Hematoloji Dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, durum ter bezini çevreleyen birçok kan damarının stres altında olduğunda daralmasıyla ortaya çıkıyor. Kaygı arttıkça kan damarları genişliyor ve ter bezlerine kadar ilerliyor. Kişi terlediğinde ise buradna dışarıya atılıyor.

Çok nadir görülen bu durum kadının hayatını oldukça zora sokmuş durumda. Annesi kan terlemeye başladığında genç kadının çok korktuğunu söylüyor.