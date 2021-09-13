Kocaelili muhtarlar; Milletimizin hayır duası alıyorsunuz

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli'nin on iki ilçe muhtar dernek başkanlarını ve Marmara Muhtarlar Federasyonu 2. Başkanı Kadir Kızıl ile beraberindeki heyeti makamında konuk etti. "Muhtarlarımızla birlikte milletimizin hayır duasını almak için bugünden daha çok çalışacağız" diyen Başkan Büyükakın, "A Takımı projesinin muhtarlarımızın elini güçlendirdiğini, hızlı bir şekilde gündelik koşuşturma arasında yapılması gereken hizmetlerin yerine getirildiğini görüyoruz. A Takımı çok iyi bir hizmet oldu. Vatandaşımızın ve muhtarlarımızın bu hizmetten memnun olması bizler açısından da son derece sevindirici bir durum" dedi. Dernek başkanları da, "Milletimiz sizden memnun ve hayır duası alıyorsunuz" ifadesini kullandı.

"HEMŞERİLERİMİZ MUTLU OLSUN YETER"

Kocaeli'ndeki 12 ilçenin muhtar dernek başkanlarıyla olan görüşmede köylerde hayata geçirilen yeni ulaşım atağının halk nezdinde çok olumlu karşılandığı ifade edilirken, "Hemşerilerimiz mutlu olsun yeter" diyen Başkan Büyükakın, "Kırsal alanlarımızdaki ulaşım devrimimiz çok önemli bir eksikliği giderdi. Her geçen gün daha iyi hizmet verecektir. Zaten şu ana kadar çok büyük bir memnuniyet var. Bu hizmette de kıymetli muhtarlarımızın da katkıları oldu. Kendilerine buradan sizin aracılığınızla teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"ADIMLARIMIZI İNSANIMIZ İÇİN ATIYORUZ"

Muhtarlık dernek başkanları, "Milletimiz sizden memnun ve hayır duası alıyorsunuz" ifadelerine de teşekkür eden Başkan Büyükakın, "Hayırlı işler yapmak, vatandaşımızın taleplerine cevap vermek hepimizin görevidir. Elbette bu iradeyi göstermek ve öncelikleri belirlemekte çok önemlidir. Hep birlikte önceliklerimizi belirleyerek adımlarımızı insanımız için atıyoruz" şeklinde konuştu.

İŞBİRLİKLERİNİN BÖLGE İÇİN DEĞERİ

Marmara Muhtarlar Federasyonu'nun Kocaeli'ndeki temsilcileriyle buluşan Başkan Büyükakın, federasyonun ikinci başkanı ve aynı zamanda İzmit Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Kızıl'a nazik ziyaretleri için teşekkür etti. Marmara Muhtar Federasyonu ile proje üretmenin önemine değinen Başkan Büyükakın, özellikle Marmara Belediyeler Birliği (MBB) ile kurulacak işbirliklerinin bölge için değerine işaret etti. Marmara'nın tamamındaki muhtarların, MBB'nin misyon ve vizyonlarına dönük çalışma yapmaları halinde çok önemli bir iş yapılacağını da dile getirdi. Ziyaret yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.

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