Kocaeli, Zonguldak ve Karabük'te koronavirüs tedbirleri
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Kocaeli, Zonguldak ve Karabük'te koronavirüs tedbirleri

Kocaeli, Zonguldak ve Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

21.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:36
Kocaeli, Zonguldak ve Karabük'te koronavirüs tedbirleri

Kocaeli, Zonguldak ve Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminalinde, UlaşımPark'a bağlı temizlik ekiplerinin 24 saat çalışma yaptığı kaydedildi.

Terminalde 7 gün 24 saat esasına göre gerçekleştirilen temizlik uygulamalarının yanı sıra sürekli temas edilen noktaların günde iki kez dezenfekte edildiği vurgulanan açıklamada, "Gün içerisinde de tüm alanlar kesintisiz siliniyor, temizleniyor. Terminal esnafının bankolarına kadar dezenfekte eden temizlik personelleri silinmedik tek nokta bırakmıyor. X-Ray cihazları da sürekli olarak dezenfekte edilerek yolcuların temas ettiği tüm noktalara temizlik uygulaması yapılıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yolcuların en çok kullandıkları peronlar bölgesine de ek önlemler alındığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Terminal Müdürlüğü, peronlar bölgesini de ilaçlatarak yolcuların daha temiz, daha sağlıklı bir ortamda seyahat etmesini sağlıyor. Toplamda 69 kamera ile güvenlik görevlileri tarafından gözetlenen terminalde olası acil müdahaleler de temizlik ekiplerine telsizle konum bildirilerek anında temizlik uygulaması sağlıyor. Terminalde bulunan yolcu bekleme salonunda 'mesafe koltuğu' uygulaması başlatıldı. Mesafe koltukları sayesinde yolcular birer koltuk arayla oturuyor."

Gebze'de kent meydanındaki banklar kaldırıldı

Gebze Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün talimatları doğrultusunda kent genelinde yeni önlemler alınıyor.

Tedbirler kapsamında belediyeye bağlı ekipler, cami, park, huzurevi ve kamu binalarında ilaçlama çalışmalarına devam ederken 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı'nda bulunan bankları da kaldırdı.

Ekipler, taksilerde de dezenfekte çalışması yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Büyükgöz, koronavirüse karşı ellerinden gelen tüm önlemleri almaya gayret ettiklerini fakat burada en büyük görevin vatandaşa düştüğünü kaydetti.

En iyi korunma yönteminin evde kalmak ve sosyal mesafeyi korumak olduğunu vurgulayan Büyükgöz, "Vatandaşlarımızdan özellikle de yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızdan evlerinde çıkmamalarını rica ediyoruz. Allah'ın izniyle bu millet bu hastalığı en kısa sürede atlatacaktır." ifadelerini kullandı.

GTÜ'de tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı

Gebze Teknik Üniversitesinden (GTÜ) yapılan açıklamada ise dünya genelinde pandemi ilan edilen Kovid-2019 salgını için ulusal çapta alınan önlemler kapsamında GTÜ'de rutin karantina uygulandığı kaydedildi.

Yerleşke içinde tedbirlerin en üst seviyeye çıkartıldığı ve önlem amaçlı karantina alanı oluşturuldu bilgisine yer verilen açıklamada, "Karantina alanında, sosyal mesafe kuralına uyularak, maske, dezenfektan uygulaması ve ziyaretçi kabul edilmeden yalnızca uzaktan erişimli iletişim araçları ile haberleşme sağlanıyor." diye belirtildi.

Sağlık çalışanlarına taze meyve ve kuru yemiş ikramı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın sosyal medya hesabından yaptığı "Sağlık çalışanlarımızın enerjilerini yükseltecek ve bağışıklıklarını artıracak ikramlarda bulunacağız." açıklamasında bulundu.

Büyükakın'ın bu açıklamasının ardından Kovid-19'la mücadelede yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına taze meyve ve kuru yemiş ikramı yapılmasına başlandı.

Karabük

Vali Fuat Gürel, koronavirüs salgını nedeniyle muhtemel hastaları gözlem altında tutmak için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ayrılan bölümleri gezerek yetkililerden bilgi aldı.

İncelemenin ardından değerlendirmelerde bulunan Vali Gürel, koronavirüse karşı tedbirleri en üst seviyede tuttuklarını söyledi.

Hastane personelinin konuya duyarlılığı, eğitimleri ve sağlık ekipmanları noktasında herhangi bir sıkıntının bulunmadığını belirten Gürel, "Biz ilimizde tedbirleri en üst düzeyde alıyoruz. Vatandaşlarımızın temel hijyen kurallarına dikkat etmesini, zorunlu olmadıkça evden çıkmamasını, dışarı çıkıldığında sosyal mesafe kurallarına riayet etmesini rica ediyorum. Sosyal medyada yayılan asılsız haberlere lütfen kimse itibar etmesin." dedi.

Bu arada, Cumhurbaşkanlığı genelgesi gereği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan pandemi planı çerçevesince oluşturulan Karabük İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Büyük Toplantı Salonunda sosyal mesafe kuralı kapsamında gerçekleştirilen toplantıya, Vali Gürel'in yanı sıra Belediye Başkanı Rafet Vergili, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Vali yardımcıları Muhittin Gürel ve Barboros Baran, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutan Vekili Mustafa Kuraş, Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Hasan Başkök, kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Zonguldak

Zonguldak Belediyesi tarafından Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında başlatılan çalışmalarda, ortak kullanım alanlarını dezenfekte ediliyor.

Çalışmalar kapsamında Gazipaşa, Uzunmehmet ve Zübeyde Hanım caddelerinde dezenfekte çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Kaynak: AA

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