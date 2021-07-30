Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali start aldı
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Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali start aldı

Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali start aldı
Bültenler - Haberler | Güncel

Kandıra'nın doğal güzelliklerine dikkat çekmek için yola çıkan bisikletliler, Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali'nin ilk gününde Kerpe Kartal Kayalıkları'na pedal çevirdi.

Doğal güzellikleri, mavi bayraklı plajları ve güler yüzlü insanları ile tanınan turizmin gözde ilçesi Kandıra, bisiklet tutkunlarına ev sahipliği yapıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali'nde bisikletliler Kandıra'nın doğal turistik öneme sahip mekanlarını tanıtmak için pedal çeviriyor. Pandemi süreci nedeniyle yurtiçi ve yurtdışından 250 bisikletçinin katıldığı festivalde, katılımcılar için ihtiyaç olabilecek tüm imkanlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.

GÜN BATIMINI ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİLER

Kerpe'den startı verilen ve 4 gün sürecek festival kapsamında bisikletliler, etkinliğin ilk gününde Kerpe Kartal Kayalıkları'na akşam sürüşü gerçekleştirdi. Kerpelilerin ve tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği sürüş alkışlar eşliğinde sürdü. Kartal Kayalıkları'na gelen bisikletliler burada güneşin batışını büyük bir keyifle izlerken aynı zamanda binlerce fotoğraf çekerek etkinliklerini ölümsüzleştirdiler. Büyükşehir tarafından katılımcılara İzmit Gazozu ikram edildi. Havanın kararmasıyla bisikletliler kamp alanına geri sürüş gerçekleştirerek geceyi burada geçirdi.

BUGÜNKÜ HEDEF PEMBE KAYALAR

Festivalin ikinci günü kapsamında bugün bisikletliler Kerpe-Cebeci-Babalı- Pembe Kayalar, üçüncü gün Kerpe-Ömerağzı-Sarısu-Babaköy-Kandıra köyleri-Bağırganlı-Sardala Koyu ve son gün ise Kerpe-Babatepe-Akçakoca Bey Mezarı-Kerpe güzergahlarında pedal çevrilecek. 4 günlük festivalin sonunda Kocaeli'nin incisi Kandıra, pedallar ile keşfedilmiş olacak.

KONTENJANLI KATILIM VE ÇADIRLI KONAKLAMA

Pandemi süreci göz önünde bulundurularak düzenlenen festivale kontenjanlı katılım gerçekleştirildi. Festival kapsamında düzenli ateş ölçümleri, hijyen uygulamaları ve sık sık denetimler gerçekleştiriliyor. Hijyen istasyonlarının kurulacağı alanda katılımcıların sosyal mesafeye uygun olarak çadırlarını kurmaları ve konaklamaları da sağlandı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ŞEHİR İÇİN KOBİS'İN ÖNEMİ VURGULANIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hem ulaşım hem de sağlık açısından birçok faydası bulunan bisikletin yaygınlaşması için önemli projeleri hayata geçirdi. Bunun başında 2014 yılından bu yana faaliyette olan KOBİS geliyor. Festival katılımcıları için tamir istasyonu kuran ve organizasyona teknik destek veren KOBİS'in yanı sıra Kocaeli coğrafyasında oluşturulan doğal bisiklet parkurları ya da bir başka deyişle dağ bisikleti parkurları haritalandırılarak bisiklet sevenlerin hizmetine sunuldu.

FESTİVALİN MOTTOSU 'MUTLULUĞA PEDAL ÇEVİR'

29 Temmuz 1 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali'ne katılan 250 bisikletçi, mutluluk için pedal çeviriyor. Kocaeli'nin incisi Kandıra'yı doyasıya keşfeden olan bisikletçiler hem deniz, hem kıyı hem de doğa turizmi ile Kocaeli'nin tanıtılmasında büyük bir rol oynayacak.

DOĞA TURİZM PARKURLARI MARKALANIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli'nin gizli kalmış güzelliklerini gün yüzüne çıkarmak için büyük bir gayret gösteriyor. Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğü tarafından belirlenen yürüyüş güzergahları, tabelalandırılarak doğa ve spor tutkunlarının hizmetine sunuluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu yıl itibariyle 2 bin 500 kilometreden fazla uzunluğa sahip doğa turizmi parkurlarında, yürüyüş, bisiklet, kanyon geçişi ve kamp yapma imkanı sunuyor.

EN UZUN DOĞA YÜRÜYÜŞ PARKURLARI BURADA

Mevcut parkurlar da göz önüne alındığında Kocaeli, Türkiye'nin en uzun doğa yürüyüş parkurlarına sahip İl olma özelliğini taşıyor. Kandıra ilçesinin kıyı kesiminde 80 kilometre boyunca uzanan 'Zambak Yolu' rotasında, 4 mevsim doğa yürüyüşüne elverişli parkur oluşturuldu. Sakarya sınırında bulunan tarihi öneme sahip Babalı Koyu'ndan başlayan rota; endemik Kum Zambakları'na ev sahipliği yapan Uzunkum Tabiat Parkı, Cebeci Plajı, antikçağlardan beri taş ocağı olarak kullanılan Pembe Kayalar, Kefken, Kerpe, Sarısu, Seyrek ve Doğa harikası Sardala koyunu takip ederek İstanbul'un Ağva sınırında sona eriyor.

FESTİVAL'DE KİMLER YOK Kİ

Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali; Kocaeli Bisiklet Platformu çatısı altındaki Kocaeli Bisiklet Ve Doğa Sporları Kulübü Derneği, Performans Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Derneği, Bisikletliler Derneği Kocaeli Temsilciliği, Gebze Koş, Yüz, Sür Spor Kulübü, Kocaeli Bisiklet İl Temsilciliği ve Kandıra Belediyesi paydaşlığında gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Bültenler

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