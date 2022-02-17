Kocaeli elektrik kesintisi! 17-18 Şubat Kocaeli'nde elektrik ne zaman gelecek? Kocaeli'nde elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

KOCAELİ (Haberler.com) - SEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Sakarya Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (SEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 17 Şubat Perşembe günü Kocaeli'nin çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Kocaeli'nde Gebze, İzmit, Darıca, Körfez ve Gölcük olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Kocaeli'nde elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Kocaeli'nde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Kocaeli'nde hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Kocaeli'ne elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

KOCAELİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ

KOCAELİ GEBZE 2022-02-17 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28467 BALÇIK MAH.

KOCAELİ GEBZE 2022-02-17 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28467 1100. SK

KOCAELİ GEBZE 2022-02-17 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28467 ATATÜRK CD.

KOCAELİ GEBZE 2022-02-17 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28467 DERE SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-02-17 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28467 ERSİN SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-02-17 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28467 TOPLUCA SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-02-17 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28467 ÇAĞDAŞ SK.

KOCAELİ GEBZE 2022-02-17 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28467 ÖZDEN SK.

KOCAELİ DARICA 2022-02-17 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28406 KAZIMKARABEKİR MAH.

KOCAELİ DARICA 2022-02-17 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28406 ALKIN SK.

KOCAELİ DARICA 2022-02-17 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28406 ATATÜRK CD.

KOCAELİ DARICA 2022-02-17 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28406 BATTALGAZİ CD.

KOCAELİ DARICA 2022-02-17 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28406 BEYAN SK.

KOCAELİ DARICA 2022-02-17 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28406 GÜLNUR SK.

KOCAELİ DARICA 2022-02-17 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28406 HASGÜL SK.

KOCAELİ DARICA 2022-02-17 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28406 MİNARE SK.

KOCAELİ DARICA 2022-02-17 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28406 PINARBAŞI SK.

KOCAELİ DARICA 2022-02-17 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28406 SELÇUK SK.

KOCAELİ DARICA 2022-02-17 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28406 SELİN SK.

KOCAELİ DARICA 2022-02-17 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28406 ÇEVİK SK.

KOCAELİ DARICA 2022-02-17 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28406 ÜÇAYLAR SK.

KOCAELİ DARICA 2022-02-17 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28406 ŞENLİK SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-17 09:00 16:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28389 YUKARI HEREKE

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-17 09:00 16:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28389 ALTINLI SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-17 09:00 16:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28389 AYVALI SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-17 09:00 16:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28389 NEHİRLİ SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-17 09:00 16:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28389 PINARLI SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-17 09:00 16:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28389 SEVGİ SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-17 09:00 16:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28389 TUFAN DEDE SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-17 09:00 16:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28389 ÇARŞI CD.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-17 09:00 16:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28389 ÇAYIRLIK SK.

KOCAELİ KÖRFEZ 2022-02-17 09:00 16:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28389 ŞEKERLİ SK.

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