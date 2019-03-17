Kocaeli Çaycı Başkan Adayı Çay Dağıtıp, Oy İstedi

Çaycı başkan adayı çay dağıtıp, oy istedi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çay ocağını işleten Bağımsız Belediye Başkan adayı Ezgin Aydın, çay içmeye gelen müşterilerine seçim broşürü de verip oy istiyor.

Gölcük'te 1996 yılından beri çay ocağı işleten Ezgin Aydın, son 2 yıldır belediye başkanlığı için hazırlık yapıyor. 'Önce partisini ve partilileri düşünen değil, sadece Gölcük'ü düşünen tek aday' sloganıyla bağımsız belediye başkan adayı olan Ezgin Aydın, gündüzleri mahalle mahalle gezerek seçim çalışması yaparken, akşamları ise kendisine ait çay ocağında çalışmaya devam ederek takım elbisesi ile çay dağıtıyor. Müşterilerine çay ile birlikte seçim broşürünü de vererek oy isteyen Ezgin Aydın'ın, Gölcük'teki otopark sorununu 4 bin araçlık otopark ile gidermek, güvenlik amacıyla Mobese kameralarının artırılması ve Gölcük'te akıllı kent altyapısı kurulması gibi projeleri var.

Uzun yıllardır yaşadığı Gölcük'te işletmeciliğin yanında siyasetle de her zaman iç içe olduğunu anlatan Ezgin Aydın, 10 senelik süreçte siyasi partilerin sadece kendi bünyelerine hükmettiğini anladık. Halkı temsil etmediklerini anladım. Biz de buna bir refleks olarak, Gölcük halkının da bir çoğunun böyle düşündüğüne inanarak böyle bir yola çıktık. Sadece, 'Siyasi partiler değil, önce Gölcük' sloganımızla böyle bir yola çıktık. Sağolsunlar, bir çok yerden de teveccüh aldık. Eşimiz, dostumuz, arkadaşımız, bizi tanıyan, tanımayan herkes bize yardımcı oldu. Bize destek verdi. Biz de bu yolda 2 yıldan beri bu yoldayız. Allah'ın izniyle de 31 Mart akşamına kadar bu böyle sürecek. Gerisine nasip diyoruz. dedi.

Gölcük'teki sıkıntıları halkla iç içe olarak öğrendiğini belirten Aydın, Mahallelerin sorunlarının en çok konuşulduğu yerler kahvehaneler, çay bahçeleri, kafeteryalardır. Biz de oradan geliyoruz. Biz de o halkın içerisindeyiz. Halktan olduğumuza inanıyoruz. Diğer adaylara da bakıyorum, içlerinde halkla en açık şekilde görüşen, onlarla konuşup, muhabbet eden adayın ben olduğuma inanıyorum. O yüzden böyle bir yola çıktık. Şu anda zaten ben gündüzleri siyaset yapıyorum. Akşam 5'ten sonra gece saat 01.00'a kadar çalıştığım çay bahçesindeyim. Eğer başkan olursam, çayları ben yapmasam dahi halkımıza çay ikramımız devam edecek. Tüm halkımızı da seçimden sonra inşallah belediyemize çay içmeye bekleriz diye konuştu.

Kaynak: DHA