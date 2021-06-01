Koca şehir bu kadını konuşuyor! Çırılçıplak şekilde kanalizasyonda dolaşıyor, yakınları yer altına yemek bırakıyor
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Koca şehir bu kadını konuşuyor! Çırılçıplak şekilde kanalizasyonda dolaşıyor, yakınları yer altına yemek bırakıyor

Koca şehir bu kadını konuşuyor! Çırılçıplak şekilde kanalizasyonda dolaşıyor, yakınları yer altına yemek bırakıyor
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Amerika, psikolojik sorunları nedeniyle sık sık yer altına inen Lyndsey Kennedy adlı kadının durumunu konuşuyor. 3 Mart'tan bu yana kayıp olan kadın, ekipler tarafından yine kanalizasyon borusunun içinde bulundu. Genç kadını yer altında bulmak isteyen yakınlarının yemek bıraktığı ve kadının bu şekilde hayatta kaldığı aktarıldı.

Amerika'da yaşayan ve yıllarca istismarcı bir ilişki içinde olduğu için psikoz ve travma sonrası stres bozukluğu yaşayan 43 yaşındaki Lyndsey Kennedy adlı kadın, evinden kaçtıktan sonra sürekli kanalizasyona iniyor. Ekiplerin sürekli kurtardığı kadın, bir yolunu bulup yeniden kanalizasyona çıplak inmeyi başarıyor. Kadının, yakınları tarafından kanalizasyona bırakılan yiyecek ve içecekler sayesinde hayatta kaldığı belirtildi.

3 MART'TAN BERİ KANALİZASYONDA YAŞIYOR

Kennedy'in son olarak erkek arkadaşının evinin yakınındaki bir kanala yüzmeye gittiği 3 Mart gününden beri, kanalizasyon sisteminde yaşadığı belirtildi. Kennedy adlı kadın, kurtarma ekibinin çabalarıyla Delray Beach'teki kaldırımın altındaki iki buçuk metre derinliğindeki kanaldan çıkarıldı. Kennedy, ekiplerin çabasıyla yeniden kurtuldu ancak onu tanıyanlar, her seferinde bu kadar şanslı olamayacağını söylüyor.

Koca şehir bu kadını konuşuyor! Çırılçıplak şekilde kanalizasyonda dolaşıyor, yakınları yer altına yemek bırakıyor

AKIL SAĞLIĞI SORUNLARI VAR

Kennedy'nin annesinin olayı soruşturan yetkililere, kızının akıl hastalığı ile ilgili problemleri olduğunu ve geçmişte uyuşturucu bağımlılığı yaşadığını söylediği bildirildi. Raporda ayrıca, Kennedy'nin tuhaf şeyler yapma ve uyuşturucu etkisi altında olduğu zamanlarda kötü kararlar alma eğiliminde olduğu belirtildi.

Koca şehir bu kadını konuşuyor! Çırılçıplak şekilde kanalizasyonda dolaşıyor, yakınları yer altına yemek bırakıyor

KADIN HENÜZ KONUŞMADI

Olayı soruşturan yetkililerin Kennedy'nin hikayesini doğrulayıp doğrulamadıkları henüz belli değil, ancak 3 Mart'ta Palm Beach County Şerif Ofisi tarafından kayıp olarak bildirildiği doğrulandı. Delray Beach Polisi sözcüsü Ted White, Salı günü yaptığı açıklamada, ilk soruşturma kapsamında suç teşkil eden bir durum tespit edilmediğini söyledi.

Ted White, "İradesi dışında oraya atılmış gibi görünmüyor. Oraya kendi rızasıyla girmiş gibi görünüyor" dedi. Genç kadınla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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