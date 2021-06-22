Koç Topluluğu 95. kuruluş yıl dönümü

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, "Koç Topluluğu daima kanunlara sonuna kadar riayet etmiş, saygılı davranmış ve her zaman vergilerini vaktinden evvel ödemiş bir kuruluştur.

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, "Koç Topluluğu daima kanunlara sonuna kadar riayet etmiş, saygılı davranmış ve her zaman vergilerini vaktinden evvel ödemiş bir kuruluştur." ifadelerini kullandı.

Koç Topluluğu yayını Bizden Haberler dergisinin Koç Topluluğu'nun kuruluşunun 95. yıl dönümüne özel sayısında değerlendirmelerde Rahmi Koç, Türkiye'de birçok ticarethanenin, kurucuları öldükten sonra aile içerisindeki anlaşmazlıklar ve miras kavgalarından ötürü ikinci jenerasyona dahi geçemediğini, kendilerinin ise üçüncü jenerasyon olan bayilerinin bulunduğunu, çoğu hatırı sayılır şirketlerde aile fertlerinin, mirası üçüncü jenerasyona maalesef taşıyamadığını belirtti.

Yerli veya yabancı olsun ortaklıkların aynen evlilikler gibi hassas konular olduğunu, çok dikkatli davranış ve hareket istediğini aktaran Koç, "Hiçbir zaman fevri ve hissi davranışları kaldırmaz ve böyle davranışlarla başarılı olunamaz. Bu işin içinde darılmak, küsmek veya bıkmak yoktur. Esas gaye, işin selametidir. Koç Topluluğu daima kanunlara sonuna kadar riayet etmiş, saygılı davranmış ve her zaman vergilerini vaktinden evvel ödemiş bir kuruluştur." değerlendirmesinde bulundu.

Koç, memlekette ilk sanayi hamlesini kendilerinin yapması nedeniyle bürokraside birçok mevzuatın oluşması ve değişmesinde önemli katkıları olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"1963'te Holding'in kuruluşundan itibaren Topluluk hakiki bir kurumsal müessese oldu ve bir 'Koç kültürü' yerleşti. Tercihen idareciler içeriden seçildiler. Dışarıdan gelenler ne hikmetse Koç kültürüne ayak uydurmakta sıkıntı çektiler, bazıları hiç adapte olamadı bazıları ise zorlandılar. Zaman zaman Koç ailesi menfaati ile Holding'in menfaati örtüşmemiştir. Bu da işin tabiatı icabıdır ve bazen aile şapkasını çıkarıp Holding şapkasını giyerek karar vermek durumunda kalmışızdır."

Kendisinin zamanında üç sektöre girmek istediğini ancak o vakit idare heyetinin bunları benimsemediğini belirten Koç, bunların, bankacılık, armatörlük ve ihracat olduğunu bildirdi.

Koç, bugün Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 7'sini kendilerinin yaptığını kaydetti.

"Koç Topluluğu olarak ikinci asrımıza aynı güçle adım atmaya hazırız"

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç ise Koç Topluluğu'nun sadece bir sanayi topluluğu olmadığını, 95 yıllık tarihlerinde de hiçbir zaman sadece ekonomik değer odaklı olmadıklarını aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Memleketimizin ekonomisi için elimizden gelen bütün gayreti göstermenin ötesinde ülkemizden kazandığımızı insanımızla paylaşmayı üstümüze vazife addettik. 'Önce insan', bizim için kavramsal bir yaklaşımdan ziyade faaliyetlerimizin, iş yapış kültürümüzün merkezine yerleştirdiğimiz temel ilke oldu. Sağlıktan kültüre, eğitimden çevreye uzanan alanlardaki faaliyetlerimizle milyonlarca insanın hayatına dokunduk ve bu çalışmalarımıza aynı arzuyla devam edeceğiz.

Koç Topluluğu, çalışanlarıyla, bayisiyle, tedarikçisiyle, tüketicisiyle büyük bir ekosistem. 95 yıldır bitmek bilmeyen bir azimle, faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda yaptığımız stratejik yatırımlarla, sosyal alandaki hizmetlerimiz eşliğinde, tüm paydaşlarımızla birlikte büyüdük. 95 yıldır, başkalarının görmediğini görerek, vizyoner bakış açımız ve sağlam kurumsal yapımızla Türkiye'de liderliğimizi koruyarak dünyanın en güçlü şirketleri arasında yer aldık. Koç Topluluğu olarak, geçmiş değerlerimizin ışığında ve yeni dijital kültürün rehberliğinde ikinci asrımıza aynı güçle adım atmaya hazırız."

Vehbi Koç'un 100 yıllık şirket olma hayaline çok yakın olduklarını ve bu hayaline erişeceklerini vurgulayan Koç, "Bununla da yetinmeyip yeni hedeflerimizi ikinci yüzyılımızda çağın koşullarına göre tasavvur ederek daha yükseğe taşıyacağız. Bunu, güçlü insan kaynağımız, zamanın ötesinde düşünen vizyoner yöneticilerimiz, kader birliği yaptığımız paydaşlarımızla beraber gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Hayata geçirdikleri etkin dijital dönüşümün sağladığı avantajları dikkatle değerlendirmeyi amaçladıklarını kaydeden Koç, Türkiye'de özel sektöre dijital dönüşümde de liderlik ederek geleceği daha güçlü karşılayacaklarını vurguladı.

Topluluğun, sürekli değişebilen koşullara uygun kararları alarak riskleri yönetip fırsatlardan istifade ederken, uzun vadeli stratejik odağından da taviz vermeyeceğini aktaran Koç, "Koç Topluluğu, tüm Türkiye'nin değeridir, itibarıdır. İkinci asrımızda da Türkiye ile birlikte büyümeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Vehbi Bey, bugünleri görse büyük bir gurur ve mutluluk duyardı"

Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel ise "Vehbi Bey, geleceği, yani bugünleri hayal ederek pek çok sektörün altyapısını oluşturacak girişimlerle bir taraftan Topluluğumuzun bir taraftan da ülkemizin kurumsal yapılanmasına önayak oldu. Şuna yürekten inanıyorum ki, bugünleri görse büyük bir gurur ve mutluluk duyardı." ifadelerini kullandı.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, geleceğin, hızla değişen ve giderek karmaşıklaşan yeni dünyayı anlayanların, trendleri önceden görüp yön verenlerin olacağını belirterek, "Topluluk şirketlerimizin, geleceği şekillendirenler arasına ismini yazdırmayı sürdüreceğinden eminiz. Zira bugüne kadar başarılanları biliyor, kurulan hayallerin gerçekleşeceğine de yürekten inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"34 farklı para birimiyle iş yapıyoruz"

Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu ise Koç Topluluğu'nun neredeyse bir asırdır güçlenerek büyürken, koşullar ne olursa olsun Türkiye için en iyisini hedeflemekten, ilkleri başarmaktan, üretmekten bir an dahi vazgeçmediğini aktararak, şunları kaydetti:

"Kurucumuz merhum Vehbi Koç, döneminin çok ilerisinde bir bakış açısına, çok stratejik bir vizyona, özü değerlerle ve memleket sevgisiyle örülü bir gelecek yaklaşımına sahipti. Topluluğumuzun DNA'sını oluşturan bu yaklaşım, bugün halen en değerli mirasımız olarak yolumuzu aydınlatmayı sürdürüyor. Bu vesileyle merhum Vehbi Koç başta olmak üzere, 95 yıl boyunca ilmek ilmek örülen bu başarı öyküsüne emek veren, katkı sağlayan herkesi saygıyla ve şükranla anıyorum."

Küresel bir vizyona sahip olan Koç Topluluğu'nda 100 bini aşkın çalışanın bulunduğunu bildiren Çakıroğlu, "Türkiye'nin en büyük sanayi ve hizmetler topluluğuyuz. Yurt dışında ise 60'tan fazla üretim tesisi ve pazarlama şirketimiz bulunuyor. Ofislerimizde 49 farklı dil konuşuluyor. 34 farklı para birimiyle iş yapıyoruz. Topluluğumuzun uzun vadeli değer yaratma hedefiyle faaliyetlerine ve yatırımlarına devam etmesini mümkün kılan bir kurumsal yönetim yapısına sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt