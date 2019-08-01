Klimalı duraklar kaldırılmayacak

Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve Sözcüsü Dr. Cem Oğuz, son günlerde 'Klimalı duraklar kaldırılıyor' şeklindeki haberler üzerine açıklama yaptı. Klimalı durakların kaldırılmasının kesinlikle gündemde olmadığını belirten Cem Oğuz, Cumhuriyet Meydanı'ndaki klimalı durağın geçici süreyle kaldırılarak yerine cam durak montajı yapıldığını Konyaaltı-Lara Bisiklet Yolu projesinin uygulanması aşamasında klimalı durağın yeniden imal edilerek monte edileceğini belirtti.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve Sözcüsü Dr. Cem Oğuz 'Klimalı duraklar kaldırılıyor' başlıklı haberler üzerine yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Meydanı ve Demirciler Çarşısı önündeki klimalı durakların kaldırıldığı, artık klimalı durak üretilmeyeceği yönünde medyada haberler yer almıştır. Böyle bir durum söz konusu değildir. 2009-2014 arasında toplam 18 adet klimalı durak belirli noktalara monte edilmiş biri hariç 17 klimalı durak hizmet vermeye devam etmektedir. Sadece 18 duraktan Cumhuriyet Meydanı üzerinde bulunan 10035 numaralı klimalı durak için, Edip Koray isimli vatandaşımız belediyemize ve Antalya Valiliğimize 11 Haziran 2018 ve 31 Temmuz 2018 tarihinde dilekçe ile başvurarak durağın nostalji tramvay yolunun görüşünü kapattığı yolcu bekleme yerinin yetersiz olduğunu belirterek durak yerinin değiştirilmesi talebinde bulunmuştur." dedi.

Vatandaşın talebi üzerine Antalya Valiliğinin 19 Nisan 2019 tarihinde Büyükşehir belediyesinden Edip Koray'ın müracaatı hakkında bilgi istediğini aktaran Cem Oğuz, yapılan inceleme sonucunda 10035 numaralı durağın ciddi anlamda vatandaşların, görüş açısını engellediği, toplu taşıma araçlarına iniş ve biniş sırasında tehlike yaşattığı, nostalji tramvay yolu üzerinden geçiş yapıldığı için yolcular açısından sıkıntıya sebep olduğu, engelli ve bebek arabalı ailelerin geçişinde zorlandığının tespit edildiğini kaydetti. Oğuz şöyle devam etti:"Bunun üzerine durak cinsi değişikliği gündeme gelmiştir. Çünkü durağın bulunduğu alan yetersizdir. Lara-Konyaaltı Bisiklet yolu projesi içerisinde de kaldığı için durağın cins değişikliğine gidilmiştir. Yerine Cam durak konulmuştur. Şimdi klimalı durağın yeniden bakım ve onarımını yapıyoruz. Klimalı durak yeniden alana göre imal edilerek yerine monte edilecektir. Ayrıca Demirciler çarşısı önündeki 10282 numaralı durağımız kaldırılmamıştır. Durak kullanımı devam etmektedir. Şu an kent merkezinde 17 Konyaaltı Sahili kapsamında 10 olmak üzere toplam 37 klimalı durak hizmet vermektedir. Klimalı durakların kaldırılması söz konusu değildir. Üretimi konusunda da klimalı duraklar 2009-2014 arası yapılmış ve hizmete alınmış olup 2014-2019 arasında da bir durak üretimi söz konusu olmamıştır. Zaten üretim yapılmayan bir durak hizmetinin üretiminin durdurulması da söz konusu değildir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in de bu konuda bir talimatı söz konusu değildir. Halkın rahatı, huzuru, konforu, mutluluğu bizim için önemlidir. Bu konuda kimsenin kuşkusu olmasın. Antalya'ya en güzel hizmeti vermeye devam edeceğiz" . - ANTALYA

Kaynak: İHA