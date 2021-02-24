Kleopatra Plajı, Avrupa'nın en gözde plajları arasında yer aldı
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Kleopatra Plajı, Avrupa'nın en gözde plajları arasında yer aldı

24.02.2021 14:37 | Son Güncelleme: 24.02.2021 14:41
Kleopatra Plajı, Avrupa'nın en gözde plajları arasında yer aldı

ANTALYA'nın Alanya ilçesindeki Kleopatra Plajı, bu yılın Avrupa'nın en iyi plajları listesinde 22'nci sırada yer aldı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesindeki Kleopatra Plajı, bu yılın Avrupa'nın en iyi plajları listesinde 22'nci sırada yer aldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını birçok sektörü olumsuz etkilerken, bunların başında turizm yer aldı. Dünya genelinde milyonlarca kişinin turistik tesisleri incelediği ve yorumlarını paylaştığı uluslararası bir bir internet sitesi de turizm hareketliliğinin başlaması beklenen günler öncesinde dünya ve Avrupa'nın en gözde plajlarını sıraladı.

DÜNYA VE AVRUPA LİSTESİYapılan oylama sonucunda 'dünya' ve 'Avrupa' olmak üzere iki başlıkta 2021'in en gözde plajlarına yer verilen listede Türkiye'den de bir plaj yer buldu. Doğal güzellikler ve turist çekme potansiyeli gibi özelliklerin dikkate alındığı iki listede de 25'er plaj sıralandı. Dünyadaki plajlar sıralamasının zirvesinde Avustralya'daki Whitehaven Beach plajı yer alırken, Küba'daki Santa Maria Beach ikinci, Brezilya'daki Baia do Sancho plajı ise üçüncü oldu. Avrupa'daki plajlar sıralamasının ilk üçü ise sırasıyla İtalya'daki Spiaggia dei Conigli, İspanya'daki Playa de Cofete ve Portekiz'deki Praia da Falésia plajlarından oluştu.KLEOPATRA PLAJI 22'NCİ SIRADA

Avrupa'nın en iyi plajları listesine Türkiye'den de Antalya'nın Alanya ilçesindeki Kleopatra Plajı yer aldı. Roma İmparatoru Antonius ve Mısır Kraliçesi Kleopatra'nın yüzdüğü rivayetlerinin söylendiği ve bu nedenle 'Kleopatra Plajı' adıyla bilinen plaj, Avrupa'nın en iyi plajları listesinde 22'nci sırada yer buldu. Alanya kent merkezindeki Damlataş Plajı'nın bitişiğinde bulunan 2 kilometre uzunluğundaki 'halk plajı' olan Kleopatra Plajı, mavi bayraklıdır.


Kleopatra Plajı, Avrupa'nın en gözde plajları arasında yer aldı
Kleopatra Plajı, Avrupa'nın en gözde plajları arasında yer aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin ANAK

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