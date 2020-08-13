Klavyeden Türk Lirası tl işareti ( ₺ ) nasıl yapılır? TL işareti simgesi Türk Lirası'nın simgesi 1 Mart 2012 yılı itibariyle kabul edilmiştir ve ' ₺ ' bu şekilde yapılmaktadır. TL yerine artık ₺ bu simge kullanılmaktadır. Peki Türk Lirası simgesini klavyeden bilgisayar ortamında nasıl yapabiliriz şimdi onu inceleyelim.

Diğer para birimlerinde olduğu gibi Türk Lirası'nın da bir simgesi ve işareti mevcuttur. BU tl simgesi Türk Lirası yerine kullanılmaktadır. Peki tl işareti, tl simgesi nasıl yapılır, klavyeden hangi tuşlara basılması gerekir?

KLAVYEDEN TÜRK LİRASI ' ₺ ' İŞARETİ NASIL YAPILIR?

Türk lirası tl işareti simgesi : ₺

Klavyeden Türk lirası tl işareti birkaç farklı yöntemle yapılabilir. Normalde bu simge diğer işaretlere göre çok sonradan çıktığı için klavyelere yapılışı da geç eklenmiştir.

Klavyeden ₺ buradaki gibi Türk lirası tl işareti yapmak için "AltGr + T" tuşlarına basmamız gerekmektedir. Öncelikle space (boşluk) tuşunun sağında yer alan Alt Gr butonuna basıyoruz. Ardından harflerin olduğu alandan T harfine basıyoruz. Böylelikle ₺ buradaki gibi tl işareti simgesi yapabiliriz.

Yukarıdaki resimde gördüğünüz gibi " AltGr + T " kombinasyonu ile tl işareti yapabilirsiniz.

Alternatif TL simgesi yöntemi:

Bunun dışında klavyeden ₺ bu şekilde tl işareti yapmak isterseniz kopyala-yapıştır yöntemini de kullanabilirsiniz. Öncelikle ' ₺ ' burada yer alan tl simgesini ctrl+c yapıp kopyalayın. Ardından nereye eklemek istiyorsanız oraya gidin ve ctrl+v yaparak simgeyi yapıştırın. Böylelikle de direkt hızlı şekilde hiç bir kombinasyon tuşuna basmadan kopyala yapıştır ile tl işaretini yapabilirsiniz.

Diğer alternatif tl işareti yapılışı:

Bazı klavyelerde AltGr+T ile tl işareti yapılmayabiliyor. Çünkü bu işaret yeni klavyelere eklenmiş durumda. Haliyle eski klavyelerde çalışmayabilir. Bunun dışında "Karakter Eşlem" programını kullanarak da tl işareti yapmak mümkün. Öncelikle başlat menüsünden karakter eşlem programını açın. Ardından "Unicode'a git:" kısmına "20BA" kodunu yazın. Sonrasında direkt olaraktl işareti karşımıza çıkacaktır. Buradan seç ve kopyala yaparak tl işaretini ₺ bu şekilde kopyalayabilirsiniz. Sonrasında dilediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Apple Mac bilgisayarda tl simgesi yapılışı:

Mac bilgisayarlarda ise tl işaretini "Alt (Option) + T" tuşlarıyla yapabilirsiniz. Yani Mac-Apple bilgisayarınız varsa öncelikle Alt-Option tuşuna basılı tutun. Akabinde T harfine basın. Sonrasında ₺ bu şekilde tl işareti yapmış olun.

TÜRK LİRASI ( ₺ ) TL SİMGESİ NEDİR? ANLAMI NEDİR?

Türk lirası simgesi 1 Mart 2012 tarihinde kabul edilmiş olan, Türkiye ve KKTC'de de kullanımda olan resmî para birimi Türk lirasını simgelemekte kullanılan semboldür. Bu ' ₺ ' şekilde gösterilmektedir. Klavyeden yapılışları yukarıda anlattığımız gibidir. Para biriminin uluslararası 3 harfli standart kullanımı ise TRY şeklindedir. Harfli kullanımı TRY şeklinde simgeyle kullanımı ise ₺ şeklindedir.

TÜRK LİRASI SİMGESİ KABUL EDİLİŞ TARİHİ

TL simgesi T.C. Merkez Bankası tarafından Türk Lirasının değerinin ve itibarının artması amacıyla 1 Mart 2012 tarihinde çıkartılmıştır. Bu tarihten önce 8 Eylül 2011 'de tl simgesi için yarışma düzenlenmiştir. Yarışmanın sonucunda ise dönemin Başbakan'ı Recep Tayyip Erdoğan yarışmanın kazananını açıklamış ve yeni tl simgesini duyurmuştur.

Yarışmada toplam 8362 tasarım yapılmış ve aralarından en iyisi olan ₺ bu simge seçilmiştir. Tasarımı Tülay Lale yapmıştır. Simge yarım çıpa halindeki L harfi içerisine yerleştirilmiş yukarı doğru çift çizgili küçük T harfinden oluşmaktadır. Yukarıya doğru olan çift çizgi doğu-batı köprüsü ve istikrarını temsil etmekteyken, çıpa simgesi ise yükselişi ve güveni temsil etmektedir.

TL SİMGESİ ÖLÇÜLERİ

TL simgesi ölçülerine baktığımızda uzun t harfi çubuğunun genişliğine x birim dersek uzunluğu 10x birim etmektedir. Ortadaki yukarıya doğru bakan 2 çizginin genişliği ise 3/4x birimdir. Yani 3x bölü 4 birim etmektedir. Diğer birimler de alttaki resimde verildiği gibidir.

Henüz bilmiyoruz fakat ₺ simgesi ölçüleri ve formatı lise ve üniversite derslerinde gösterilebilir. İlerleyen zamanlarda müfredata girebilir. Soru olarak karşımıza çıkabilir. Çünkü bir ara Türk Bayrağı ölçüleriyle ilgili üniversite ve lise sınavlarında matematik soruları çıkabiliyordu. Aynı şekilde hem Türk Bayrağı ölçüleri hem de TL simgesi ölçüleri soru olarak tekrardan kitaplarda yerini alabilir.