KKTC seçimlerinde çuvallayan anketçi Adil Gür, "mesleği bırakırım" sözlerini 3 gün sonra yalanladı

A&G Araştırma Şirketi Genel Müdürü Adil Gür, "KKTC seçimlerinde Mustafa Akıncı kazanamazsa bu mesleği bırakım" sözleriyle ilgili açıklama yaptı. KKTC'de Ersin Tatar'ın seçimi kazanması sonrası gündem olan sözleri sorulan Gür, iddiaları 3 gün sonra yalanlayarak böyle sözler sarf etmediğini ve gazeteci Kemal Öztürk'ü mahkemeye vereceğini söyledi.

Habertürk yazarı Kemal Öztürk, A&G Araştırma Şirketi Genel Müdürü Adil Gür'ün, 'KKTC seçimlerinde Mustafa Akıncı kazanamazsa bu mesleği bırakım' dediğini iddia etmişti. Öztürk yazısında, Adil Gür'ün kendisine "Eğer Kıbrıs'taki seçimleri Türkiye'nin desteklediği Ersin Tatar kazansın, ben bu mesleği bırakacağım. Bir daha da bu konuda ekranlara çıkmayacağım. Kaybedecek hem de büyük bir fark yiyerek kaybedecek" dediğini yazmıştı. KKTC'de Ersin Tatar'ın seçimi kazanması sonrası sosyal medyada bu yazı tekrar gündeme geldi.

Konuyla ilgili Yeniçağ'a konuşan Adil Gür, Kemal Öztürk'e kesinlikle 'Ersin Tatar kazanırsa mesleği bırakırım' diye bir söz söylemediğini belirterek; "Ben Kemal Bey'e kesinlikle öyle bir şey demedim. Velev ki dedim, iznim olmadan böyle bir şeyin yazılması suçtur. Yarın Kemal Öztürk hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağım." dedi.

"AKINCI'NIN KAZANACAĞINI SÖYLEMİŞTİM"

Adil Gür'ün yaptığı açıklamalar şöyle: "KKTC seçimleriyle ilgili olarak Habertürk canlı yayınında kendisinin politikalarını benimsemesem de Mustafa Akıncı'nın seçimleri kazanacağını düşündüğümü söylemiştim. Bu doğrudur. Bu benim şahsi fikrimdi. Herhangi bir anket çalışması da yapmadım.

"MESLEĞİ BIRAKIRIM DEMEDİM"

Ancak Kemal Öztürk'ün yazısında belirttiği gibi 'Ersin Tatar kazansın, ben bu mesleği bırakacağım. Bir daha da bu konuda ekranlara çıkmayacağım. Kaybedecek hem de büyük bir fark yiyerek kaybedecek' gibi bir ifadem olmamıştır.'

"KEMAL ÖZTÜRK HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM"

Kesinlikle böyle bir şey söylemediğimin altını çiziyorum. Ancak velev ki dedim diyelim, iznim olmadan böyle bir şeyin yazılması suçtur. Yarın Kemal Öztürk hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağım.

"ŞU AN SOSYAL MEDYADA LİNÇ YİYORUM"

"İnsanlarda sanki benim Mustafa Akıncı'nın kazanmasını istiyorum gibi bir algı oluştu. Kemal Bey yüzünden şu an sosyal medyada linç yiyorum. Hayır ben sadece programda Akıncı'nın politikalarını benimsemesem de seçimi kazanacağını söyledim. Onun dışında Kemal Öztürk'ün yazdığı ifadeleri kullandığım iddiası gerçek dışıdır"