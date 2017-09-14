KKTC'den Arakanlı Müslümanlar İçin Yardım Kampanyası

KKTC Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, yarın ülke genelinde tüm camilerde Arakanlılara ulaştırılmak üzere yardım toplanmaya başlanacağını açıkladı.



KKTC Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, Myanmar'ın Arakan bölgesinde Müslüman halka karşı uzun süredir uygulanan ve bugünlerde artan şiddet nedeniyle yüz binlerce insanın canlarını kurtarmak için en yakın ülke Bangladeş'e sığınmaya mecbur kaldıklarını, çıktıkları bu ölümden kaçış yolculuğunda açlık, susuzluk ve salgın hastalıklara karşı mücadele ettiklerini belirtti. Bu nedenle yardım kampanyası başlattıklarını kaydeden Atalay, Milli ve Manevi Dayanışma Platformu bünyesindeki bir çok örgütün de destek verdiği yardım kampanyası çerçevesinde yarın ülke genelinde tüm camilerde yardım toplanmaya başlanacağını ifade etti. Toplanan yardımların tutanakla tespit edilip Din İşleri Başkanlığı'nın hesabına yatırılacağını kaydeden Atalay, tutanaklarla birlikte makbuzların kendilerine ulaştırılacağını belirtti. Atalay, "Toplanan miktar, Yönetim Kurulumuzla istişare edildikten sonra, uygun görülen bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır. Ayrıca Cuma namazından önce Arakan'da hayatını kaybeden Müslümanlar ve tüm şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim okunacak ve mazlumlar için dua edilecektir" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA