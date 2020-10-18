KKTC'de ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk sonuçlar geldi
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KKTC'de ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk sonuçlar geldi

18.10.2020 18:37 | Son Güncelleme: 18.10.2020 18:49
KKTC'de ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk sonuçlar geldi

KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki ikinci turda sandıklar kapandı. Oy sayımına başlandı. İlk gelen bilgilere göre Ulusal Birlik Partisi'nin adayı Ersin Tatar seçim yarışını önde götürüyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için oy verme işlemi sona erdi. Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 18.00'de tamamlandı ve oy sayımına başlandı.

SEÇİM KIRAN KIRANA GEÇİYOR

738 sandığın 309'u açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre; oyların yüzde 50.46'sını Tatar, 49.54'ünü Akıncı aldı.

İKİ ADAY YARIŞIYOR

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, Başbakan ve Ulusal Birlik Partisinin (UBP) cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı yarıştı. 11 Ekim'de yapılan seçimin ilk turunu Tatar oyların yüzde 32,34'ünü alarak birinci, Akıncı ise yüzde 29,80'ini alarak ikinci sırada tamamladı.

KESİN OLMAYAN SONUÇLAR 20:00'YE KADAR AÇIKLANACAK

KKTC'de radyo ve televizyonlar ile her türlü yayın organında seçim ve sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması, yayın yasağının sona ereceği saat 19.00'dan itibaren serbest olacak. YSK'nin seçimin ve halk oylamasının kesin olmayan sonuçlarını saat 20.00'ye kadar açıklaması bekleniyor.

SEÇİME KATILIM YÜZDE 61 OLDU

YSK'den yapılan açıklamada, saat 17.00 itibarıyla ülke genelinde seçime katılım oranının yüzde 61,03 olduğu belirtilmişti. Kayıtlı 199 bin 29 seçmenin bulunduğu seçimde vatandaşlar 738 sandıkta oy kullandı.

Kıbrıs Türk halkı, 1974'ten bu yana 10'uncu kez cumhurbaşkanını seçmek üzere sandığa gitti.

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