KKTC'de hükümet ile Cumhurbaşkanı arasında "polis" krizi

11.08.2019 10:50

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Polis Genel Müdürlüğü FETÖ/PDY soruşturmasını yürüten özel birimin başı gerekçe gösterilmeden emekliye sevk edildi.

KKTC Polis Genel Müdürlüğü'nde FETÖ/PDY soruşturmasını yürüten özel birimin başındaki Müdür Hüseyin Yeşildağlı'nın emekliye sevk edilmesiyle birlikte halen devam eden FETÖ/PDY ile ilgili çok sayıda soruşturmalar da rafa kalkmış oldu. Türkiye'de 15 Temmuz Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin ardından, Türkiye'den gelen talimat ile örgütün bağlantılarına dair KKTC Polis Teşkilatı içerisinde 2017 yılında Oluşturulan "Özel Birim" yaptığı idari soruşturmalar çerçevesinde 80 polis ve 15 kadarda üst düzey polis amiri ile ilgili dosyalar hazırlanmış ve bir çok polisinde FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında görevlerine son verilmişti.

Türkiye'nin isteği ile Polis Genel Müdürlüğü (PGM) içerisinde Fetullahçı Terör örgütü (FETÖ) soruşturması başlatılması emri verilen yönergeye Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, "Polis içerisinde FETÖ bağlantısı bulunmuyor" cevabı vermiş ve soruşturma başlatılmasını reddetmesinin ardından Türkiye Hükümetinin baskıları ile verilen ikinci yönergeyle, KKTC Polis Genel Müdürlüğü sorgulama ekibinin başına PGM 2'nci Müdür Yardımcısı Hüseyin Yeşildağlı oluşturulan "Özel Birim" başına getirilerek yapılan idari soruşturmalar ile çok sayıda polisin Fetullahçı Terör örgütü FETÖ/PDY ile bağlantılarının olduğunu tespit edilerek gerekli idari tahkikatlar başlatılmıştı. KKTC Polis Genel Müdür II. Yardımcısı Hüseyin Yeşildağlı'nın Hükümet ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın aldığı ortak karar ile bir yıl daha görevini sürdürme kararının Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından onaylamayıp emekliye sevk edilme kararı hükümet ile Cumhurbaşkanı Akıncı'yı karşı karşıya getirdi.

KKTC hükümeti ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın, Polis Genel Müdür II. Yardımcısı Hüseyin Yeşildağlı'nın görev süresinin bir yıl daha uzatılması yönünde aldığı ortak karara rağmen Cumhurbaşkanı Akıncı Yeşildağlı'nın görev süresinin uzatılmasını gerekçe göstermeden reddetti. Bu durum hükümet ile Cumhurbaşkanlığı arasında krize neden olurken, Cumhurbaşkanı Akıncı, Yeşildağlı'nın görev süresinin bir yıl daha uzatılmasını reddetmesinin nedenlerini ise açıklamadı.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada ise Polis Genel Müdür II. Yardımcısı Hüseyin Yeşildağlı'nın, 7 Ağustos 2019 tarihinde dört yıllık görev süresi tamamlandığından dolayı, bu tarihten itibaren 51/84 Polis Örgütü (Kuruluş Görev ve Yetkileri) Yasası uyarınca emekliye sevk edildiği açıklandı.

Öte yandan Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu, Polis Genel Müdürü 2. Yrd. Hüseyin Yeşildağlı'nın görev süresinin bir yıl uzatılmasını onaylamaması nedeni ile Cumhurbaşkanı Akıncı'dan açıklama talep etti. Zaroğlu, "Bu tutumunun makul ve mantıklı gerekçesini, kamuoyu ile bir an önce paylaşmak zorundadır" dedi.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Milletvekili Bertan Zaroğlu yaptığı yazılı açıklamada "Ortada çokça dile getirilen, kamuoyunu ve polis teşkilatını meşgul eden iddialar vardır. Buna göre bazı iş adamları, Sn. Akıncı'dan, Sn. Yeşildağlı' nın görev süresinin uzatılmamasını istedikleri iddia edilmektedir.

Şayet bu iddia doğru ise, sormak gerekir ki, bu iş adamları, kimin için ve hangi saikle hareket ederek, Sn. Akıncı'yı böylesi bir karar almaya ikna etmiştir?" ifadelerini kullandı.

Öte yandan polis içerisinde görev yapan güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre, KKTC'de FETÖ bağlantıları ile alakalı olarak cemaata bağlı kişilerin beşer kişilik ekipler şeklinde gruplardan oluştuğunu ve grupların diğer gruplar ile farklı şekilde hareket ettiklerini, yapının bu şekilde kendini gizlediğini, cemaat ve toplantıları kendi aralarında bağımsız yaptığı, 15 Temmuz darbe gecesi polis içerisinde birçok bilgisayardan sabaha karşı verilerin silindiği,yapılan araştırmalarda polislik sınav soruları ile ilgili birçok bilgi olduğu belirtildi. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA