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KKTC'de canlı yayında davetsiz misafir

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Girne Milletvekili Zeki Çeler'in katıldığı bir televizyon programında sunucu Muazzez Gazihan oğlu Fikri Ali'nin canlı yayına dahil olmasıyla renkli görüntüler ortaya çıktı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Girne Milletvekili Zeki Çeler'in katıldığı bir televizyon programında sunucu Muazzez Gazihan oğlu Fikri Ali'nin canlı yayına dahil olmasıyla renkli görüntüler ortaya çıktı.

KKTC'de Muazzez Gazihan'ın sunduğu bir televizyon programına TDP Girne Milletvekili Zeki Çeler konuk oldu. Gazihan'ın oğlu Fikri Ali'nin birden canlı yayına dahil olmasıyla renkli görüntüler ortaya çıktı. Sunucu Gazihan, oğlu adına özür dilerken, Çeler ise sunucu Gazihan'a, "Özür dileme. Bu senin özür dilemeni gerektirecek bir durum değil" sözleriyle çalışan ebeveynlerin çocuk bakımında ortak sorunu paylaştıklarını ve bunun için imkan sağlanması gerektiğini belirtti.

KREŞ KONUSUNDA DEĞİNİLDİ

TDP'nin manifestosunda bu öneriyi dile getirdiklerini belirten Çeler, "Bugün bu çocuğun, bırakacak güvenilir bir yer olmadığı için stüdyoda olması yapmayı istediğimiz ama yapamadığımız çok önemli bir konuyu hatırlattı bize. Çalışma Bakanlığı yaptığım dönemde de bunu çok dile getirdim. Çocukların sahipsiz kalmaması, çalışanların gönül rahatlığı ile çocuklarını bırakabileceği yerlerin olması gerekiyor. Devletin hem devlet çalışanlarına, hem de özel sektör çalışanlarına kreş imkanı sunması lazım. Lefkoşa Türk Belediyesi bunu başarıyor. Bugün gururumuz olan Lefkoşa Türk Belediyesi sosyal devlet politikasını belediye hizmeti olarak yapıyor. Sosyal devlet politikasını ülke geneline yaymak hepimizin önceliği olmalıdır" ifadelerine yer verdi.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

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KKTC'de canlı yayında davetsiz misafir

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