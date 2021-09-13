KKTC'de 2021-2022 eğitim öğretim yılı için ilk ders zili çaldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 2021-2022 eğitim öğretim yılı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde başladı.

Kovid-19 nedeniyle Mart 2020'den bu yana büyük ölçüde çevrim içi devam eden eğitim-öğretim sürecinde, yeniden yüz yüze eğitime geçildi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesine bağlı 125 okulda bu sabah ilk ders zili çalarken, yarın ortaöğretim ve meslek liselerindeki öğrenciler maske-mesafe-hijyen kuralları çerçevesinde sınıflardaki yerini alacak.

KKTC genelinde yeni eğitim-öğretim yılı kapsamında, kamu ve özel okullar dahil, yaklaşık 53 bin öğrenci ile 5 bin 800 öğretmen okullara döndü.

Lefkoşa Gönyeli İlkokulunda düzenlenen 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı açılış törenine, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, idareciler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı'nın açılış törenine katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.

Tatar, "Pandemi sürecinde büyük sıkıntılar yaşanmıştır, KKTC bütün olumsuzluklara rağmen bu işi çok iyi yönetmiştir ve şu anda hep birlikte okullarımızdayız. Aşılanmayla bu mesele bu ölçüde aşılacaktır. Şu anda bütün okullarımızda yeni eğitim öğretim yılına başlayacak çocuklarımızı gözlerinden öpüyorum. Onlar bizlerin geleceğidir, onlara güveniyoruz ve seviyoruz. En iyi eğitim almak sizlerin hakkıdır." dedi.

Öğrencilere okul yıllarının değerini bilmeleri yönünde tavsiyede bulunan Tatar, öğrencilere, bugünlerin hayatlarının en değerli ve mutlu günleri olduğunu söyledi.

Tatar, ailelerin ve KKTC'nin tüm imkanlarını öğrenciler için kullandığını ifade etti.

"Bu tabloyu görüp de heyecanlanmamak ve duygulanmamak mümkün değil"

Başbakan Saner, öğrenci, öğretmen ve velilere seslenerek, 2021-2022 yılında gerçekleştirilecek yüz yüze eğitim sürecinin hayırlı olmasını diledi.

Saner, "Bu tabloyu görüp de heyecanlanmamak ve duygulanmamak mümkün değil. Bizler de çocukken, sizler gibi bu yollardan geçerek bu günlere kadar geldik. Bizleri de sizlerin olduğu gibi değerli öğretmenlerimiz yetiştirdi." dedi.

Geçen yıldan bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının ortaya çıkardığı sorunlarla uğraşmak noktasında büyük bir gayret gösterildiğinin altını çizen Saner, bugün bir özveri neticesinde hükümet, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve diğer katkı sağlayan kişilerin yoğun çalışmalarıyla bugün yüz yüze eğitime geçildiğini söyledi.

"Çocuklarımızın mutluluğunu yüzlerinden okunuyor. Hepsinin gözleri pırıl pırıl." diyen Saner, hiçbir modelin yüz yüze eğitimin yerini tutmadığını tecrübe ederek yaşadıklarını ve bunan sonraki dönemde hiçbir sıkıntı yaşanmaması adına tüm önlemleri alacaklarını ifade etti.

"Bu bir ekip işidir"

Bakan Amcaoğlu, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının herkese hayırlı olmasını dileyerek, Gönyeli İlköğretim Okulunun ilk mezunlarından olduğunu kaydetti.

Bugün tam bir buçuk yıldır eğitime ve öğretime verilmiş aranın sona erdiğine ve çok önemli bir adım atıldığına işaret eden Amcaoğlu, emeği olan herkese teşekkür etti.

Amcaoğlu, "Bugün bu çocuklar burada toplanmışsa, 2021-2022 eğitim yılı her şeye rağmen başlayacak noktaya gelmişse, herkesin bu çorbada tuzu vardır, bu bir ekip işidir." dedi.

Protokol konukları, konuşmaların ardından öğrencileri sınıflarda ziyaret etti.

Öğrencilerin okula girerken ateşleri ölçülürken, sınıf içerisinde de dezenfektan kullandıkları görüldü.

Okullarda sıkı Kovid-19 denetimi yapılacak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının 2021-2022 Öğretim Yılı Planlaması içerisinde yer alan Sağlık Planlaması kapsamında Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulunun kararları çerçevesinde koruma önlemleri ve bulaş takip ve önleme prosedürü uygulanacak.

Tüm seviyedeki okullarda okul idarecileri tarafından, "Pandemi Kurulları" kurulacak ve bu kurullar Sağlık Bakanlığı ile eşgüdümlü çalışacak.

Kovid-19 testi pozitif hasta ve temaslıların takibi Okul Pandemi Kurulu ve Sağlık Bakanlığının temas ekibinin istişaresi ile yürütülecek, Bakanlığın temas takip ekibinin onay vermediği herkes görevinin başında olacak.

Görülecek pozitif vaka durumunda, "Pozitif Vaka ile Temas Protokolü" devreye girecek. Bu protokol kapsamında öğrenci, öğretmen ve diğer görevliler için evden çıkmadan, otobüse binmeden ve okula girmeden mutlaka semptom sorgulaması yapılacak. Semptom gösterenler okula alınmayarak, test yapmaya yönlendirilecek.

Sınıfta bir öğrencinin semptom göstermesi halinde, öğrenci test yaptırmak üzere yönlendirilecek ve test sonucu negatif ise okula dönecek.

Yapılan taramalar sonucunda aynı sınıftan 3 veya daha fazla kişinin PCR testinin pozitif çıkması halinde, sınıfın geri kalanı yakın temaslı sayılacak. Temaslılar aşılı ise 7, değilse 10 gün süre ile evde izole olacak. Öğrencilerin, yakın temaslı olduğu sürede eğitimleri uzaktan eğitim şeklinde devam edecek.