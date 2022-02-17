KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen 1. Aile Çalıştayı başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Cumhurbaşkanlığı Sosyal Destek Komitesi ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) tarafından "KKTC 1. Aile Çalıştayı" gerçekleştiriliyor.

Girne'de bir otelde Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen çalıştayın açılışına, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile eşi Sibel Tatar, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, milletvekilleri, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, EVKAF Genel Müdürü İbrahim Benter, Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yetkililer ile toplam 30 kurum, kuruluş ve ilgili bakanlıklardan yaklaşık 200 kişi katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, bu etkinlik sayesinde çok önemli sonuçların ortaya çıkacağına inandığını söyledi.

Kıbrıs Türk halkının mücadele yıllarında ailenin önemini bilerek birbirine sahip çıktığını vurgulayan Tatar, "O zor yıllarda insanlarımız, ailelerimiz her şeylerini evlatlarının eğitimi için vermiş ve fedakarlık yapmıştır." dedi.

Tatar, yeni çağda yaşanan gelişmeler ve teknolojinin aile yapısı üzerinde neden olduğu sıkıntıların bu çalıştayda ele alınacağına işaret ederek, "Bu yeni çağda kendi aile yapımızı, fertlerimizi ve yetiştireceğimiz, eğiteceğimiz evlatlarımızı nasıl koruyacağımıza bakmamız lazım." dedi.

KKTC'de son 5 yılda kamu sınavlarıyla devlet kadrosuna giren öğretmenler arasında daha fazla kadın olduğunu aktaran Tatar, kadınların kendileri ve ülke için çok değerli olduğunu dile getirdi.

"Aile kurumunun toplumların kültürlerini oluşturma aşamasında önemli rolü var"

Büyükelçi Başçeri, Türk toplumu açısından geçmişten bu yana varlığını devam ettiren önemli kurumlardan biri olan aile konusuna KKTC'de ilk kez böyle kapsamlı bir çalıştayın yapılmasına katkı sağlayan herkese teşekkürlerini iletti.

Her toplumun kendine özgü aile yapısı olduğuna ve toplumların buna yönelik araştırmalar yaptığına dikkati çeken Başçeri, ailenin en temel kurum olduğunun altını çizdi.

Başçeri, şöyle devam etti:

"Aile kurumunun, soyun devamını sağlayan bir işlevinin olmasının yanında toplumların kültürlerini oluşturma aşamasında da önemli rolü var. Bir toplumda aile sağlam temeller üzerine kuruluysa, toplum da o derece güçlü ve sağlam yapıda gelişimini sürdürüyor. Türk toplumunda da aile, öteden beri önemli bir yere sahip.

Zira Türklerin ana yurttan dünyanın birçok yerine dağılmasına rağmen varlıklarını günümüze kadar korumalarının en önemli sebeplerinin, aile yapısının sağlamlığından kaynaklandığı düşüncesi, bugün artık birçok sosyal bilimci tarafından kabul gören bir düşüncedir."

Toplumsal ve kültürel değişikliklere neden olan olayların aile kurumunu değiştirdiğine işaret eden Başçeri, geniş aileden çekirdek aileye geçiş yaşansa da endüstriyelleşen dünyada ailenin öneminin korunmaya devam ettiğini belirtti.

EVKAF Genel Müdür Benter, böyle güzel ve ihtiyaç duyulan çalışmalara destek vermekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

Benter, EVKAF'ın 1571'de Ada'nın Osmanlı tarafından fethedilmesinin hemen sonrasında kurulduğunu, 450 yıllık bir iyilik kurumu olduğunu ve bu geleneğini devam ettirdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın eşi Sibel Tatar da "Aile, toplumun temelidir. Anne, baba ve çocuktan oluşan aile, çocukların topluma ışık olabilmesi için en doğru şekilde yetiştirilmesini sağlayan birimdir. Aile, bir bireyin ilk eğitimini aldığı yanlışı, doğruyu gördüğü, öğrendiği bir kurumudur." diye konuştu.

Çalıştay yarın sona erecek

Yarın sona erecek KKTC 1. Aile Çalıştayı'nın amacı, toplumda en önemli topluluk olan ailenin içerisinde bulunduğu durumu tespit etmek ve aileyi güçlendirerek sağlıklı, toplumsal değerlere uygun ilişkilere kavuşturmak olarak belirtildi.

Çalıştayda, aile içi sıkıntılar ve boşanma nedenleri de ele alınacak.