KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye ile bağların koparılmasına müsaade etmeyeceğiz

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı olduktan sonra Türkiye ile kardeşlik duygularının pekiştiğini, iki halk arasındaki gönül bağının daha da arttığını belirterek, Doğu Akdeniz'de ve hava sahasında hem Türkiye'nin hem KKTC'nin güvenliği için iş...

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı olduktan sonra Türkiye ile kardeşlik duygularının pekiştiğini, iki halk arasındaki gönül bağının daha da arttığını belirterek, Doğu Akdeniz'de ve hava sahasında hem Türkiye'nin hem KKTC'nin güvenliği için iş birliğinin devam etmesi gerektiğini vurguladı. Tatar, ülkesinin Türkiye ile bağlarının kopartılmasına asla müsaade etmeyeceklerini belirtti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ni (AGC) ziyaret etti. Cemiyetin içindeki müzeyi gezen Tatar, fotoğrafları, gazeteleri, dergileri ve fotoğraf makinesi, daktiloları inceledi. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, ardından cemiyet anı defterine duygu ve düşüncelerini yazarak imzaladı. Babalar Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a pasta sürprizi yapıldı. Daha önce KKTC'de yaşayan Ramazan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Tatar'ın Türkiye'ye gelmesi ve Babalar Günü sebebiyle ziyaret ederek 'Anavatan Yavru Vatan el ele' yazılı özel el yapımı kılıç hediye etti.

HEM TÜRKİYE'NİN HEM KKTC'NİN GÜVENLİĞİ İÇİN İŞBİRLİĞİErsin Tatar, Antalya'da bulunmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu, aslında kendisinin de basın camiası içinde yer aldığını anlattı. Kıbrıs'ta çeşitli yayın kuruluşlarında aktif olarak yer aldıktan sonra siyasete atıldığını ve cumhurbaşkanı olduğunu aktaran Ersin Tatar, KKTC'nin pandemi koşullarına rağmen ekonomisini hızlandırma çalışmaları yürüttüğünü, geleceğe umutla baktıklarını, siyasi anlayışını bu yönde yürüttüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı olduktan sonra Türkiye ile kardeşlik duygularının pekiştiğini, iki halk arasındaki samimi ve gönül bağının daha da arttığını aktaran Ersin Tatar, Doğu Akdeniz'de, mavi vatanda, hava sahasında hem Türkiye'nin hem de KKTC'nin güvenliği için işbirliğinin daha iyi bir şekilde sürdürülmesi inancında olduğunu vurguladı.'BU YENİ BİR VİZYON'Kıbrıs'ta iki ayrı egemen bağımsız devletin yan yana, işbirliğiyle bir anlaşmanın olabileceği bir siyaset yürüttüğünü anlatan Tatar, "Bu yeni bir vizyon yeni bir siyasettir. Antalya Diplomasi Forumu'nda birçok ülkenin devlet başkanlarına, bakanlarına bunu paylaştık. Gerekçelerini izah ettik" dedi.DOĞU AKDENİZ TÜRK GÖLÜAntalya ve Kıbrıs'ın birbiriyle yakın bağları olduğunu belirten Tatar, Anamur'dan suyu Kıbrıs'a götürdüklerini ve aradaki Doğu Akdeniz'i 'Türk gölü' gibi gördüklerini söyledi. Türkiye ile KKTC'nin eskiye göre çok daha yakın olduğunu anlatan Tatar, "Türkiye ile bağlarının kopartılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Siyasetimizi ona göre şekillendirmek durumundayız" diye konuştu.'KKTC'NİN TURİZM POTANSİYALİ GİDEREK ARTMAKTA'Antalya'daki çok sayıda turizmcinin KKTC'de de yatırım yaptığını belirten Tatar, "KKTC'nin turizm potansiyeli giderek artmakta. Pandemiden sonra büyük bir yükselişe geçeceğiz. Antalya dünyanın en büyük turizm potansiyeli olan şehirlerle rekabet ediyor. Hatta onları da geçecektir. Dağlarla denizin yeşile mavinin buluştuğu sıcakkanlı Akdeniz insanları ile Antalya turizme çok farklı özellikler katıyor" dedi.'TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ DE ÇOK ÖNEMLİ'Eski KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın 'KKTC halkının iradesi yok sayılırcasına seçimlere müdahale edildi' sözlerinin hatırlatılması üzerine Ersin Tatar, şöyle dedi: "Seçimi kaybetmenin belli ki etkisi altında. Hazmedememiş. Seçimler gayet demokratik ve YSK tarafından onaylanmıştır. Her seçim döneminde olduğu gibi birtakım spekülasyonlar yapılmıştır. Biz bir zihniyeti temsil ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceği ve bekası için, Türkiye Cumhuriyeti'yle aynı politikayı paylaşabildiğim için, yıllardır federal anlaşmaya izin vermediğim için artık yeni bir vizyonun yeni bir anlayışı için benim ve arkadaşlarımın cesaretiyle önemli bir adım atılmıştır. Eski politikayı terk etmek ve yeni bir politikayı ortaya koymak bir bakıma görev ve netice ister. Hamdolsun halkımızın büyük bölümünün desteğini aldık. Türkiye'nin desteği de çok önemli. İki devleti dünya siyasetine getirdik. Hazmedemedikleri, eski siyasetin terk ediliyor oluşudur. Federal temelli anlaşma Rumlarla ortaklık demektir. Tek egemenlik Kıbrıs Türk halkı için tehlike arz ediyor. Esas oynanan oyun Kıbrıs'tan Türkiye'yi çıkartmaktır. Kıbrıs Türklerinin kendi bekası da önemlidir. Benim siyasetim yüzde 100 örtüşmektedir. Bu doğrudur ve bununla gurur duyuyorum. Bunlar yersiz iddialardır. Ben Kıbrıs Türk halkının menfaatlerini korurken tabiki de Türkiye'nin güvenliği ve bekası için bu mücadeleyi yürütmekten dolayı son derece gururluyum. Sürekli olarak Akıncı ve yandaşları yalanlarla üzerime gelmektedir."

AGC Başkanı Mevlüt Yeni ise Antalyalı gazeteciler olarak KKTC'yi çok önemsediklerini söyledi. Yeni, Antalya ve adanın birbirinden ayrılmaz özellikleri ve bağları olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslı Duran