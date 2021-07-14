KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Silifke'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü kutlama programında konuştu Açıklaması
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Silifke'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü kutlama programında konuştu Açıklaması

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Silifke'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü kutlama programında konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta Türkiye ile birlikte çok bedeller ödediklerini belirterek, "Çok zahmetler verdik.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta Türkiye ile birlikte çok bedeller ödediklerini belirterek, "Çok zahmetler verdik. Kötü ve zor günler, acılar, göçler, soykırımlar, gençlerin toplu halde mezarlara gömülmesi gibi vahşetler yaşamış Kıbrıs Türk halkı, şu anda bağımsız ve özgürdür. Hürriyetin tadını almıştır. Türkiye ile arasında oluşturulan bağın koparılmaması için elinden ne gelirse yapıp egemenliğini ve özgürlüğünü dünyaya haykırmaya devam edecektir." dedi.

???????Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü dolayısıyla Mersin'in Silifke ilçesindeki Kıbrıs Barış Harekatı Şehitliği Hatıra Ormanı'nda düzenlenen kutlama programında konuştu. Tatar, harekatın Kıbrıs'taki mücadelenin geçmişi ve geleceği için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Harekat yapılmadan önce büyük zorluklar yaşandığını ifade eden Tatar, "Türkiye, 20 Temmuz 1974 sabahında müdahale hakkını kullanmış, Mehmetçik adaya çıkmış ve o günden bugüne Kıbrıs Türkü bağımsızlığına, özgürlüğüne ve hürriyetine kavuşturmuş. 20 Temmuz 1974, Kıbrıslı Türklerin tarihindeki en önemli dönüm noktalarından bir tanesidir." dedi.

Tatar, Türkiye'nin tarih boyunca Kıbrıslı Türklerin en zorlu günlerinde yanlarında olduğunu belirterek, "Kıbrıs meselesi"nin çözümü karşısında Türkiye ile birlikte hareket etmeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) çağrısı üzerine 27-29 Nisan'da Cenevre'de yapılan görüşmelerde, Kıbrıs'ta "federasyon" temelli bir anlaşmaya karşı olduklarını kayıtlara geçirdiklerine dikkati çeken Tatar şöyle konuştu:

"Kıbrıs'ta artık Cenevre'den sonra yeni bir dönem başlamıştır. Bu yeni dönem, bizlerin bağımsızlığı ve özgürlüğünün sürdürülebilmesi ve Doğu Akdeniz'de Türkiye ile iş birliği içerisinde ulusal hak ve çıkarlarımızın korunması için önemli ve tarihi bir adımdır. Kıbrıs'ta, Türkiye ile birlikte çok bedeller ödedik. Çok zahmetler verdik. Kötü ve zor günler, acılar, göçler, soykırımlar, gençlerin toplu halde mezarlara gömülmesi gibi vahşetler yaşamış Kıbrıs Türk halkı, şu anda bağımsız ve özgürdür. Hürriyetin tadını almıştır. Türkiye ile arasında oluşturulan bağın koparılmaması için elinden ne gelirse yapıp egemenliğini ve özgürlüğünü dünyaya haykırmaya devam edecektir."

Konuşmaların ardından Silifke Belediyesi Halk Oyunları Ekibi'nin gösterisini izleyen Tatar, program sonrası Kıbrıs şehitlerinin yakınları ve gazilerle şehitlikteki Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa, Mersin Valisi Ali İhsan Su, MHP Mersin milletvekilleri Baki Şimşek ve Olcay Kılavuz, KKTC'nin Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, Kıbrıs şehitlerinin yakınları ve gaziler ile ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Tatar, Mersin Model Fabrika ve Yenilik Merkezi'ni inceledi

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) koordinasyonunda kurulan Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (MTSOB) Mersin Model Fabrika ve Yenilik Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Burada yetkililerden bilgi alan Tatar beraberindekilerle merkezi gezdi.

Tatar, merkezde bulunan ve MTOSB Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Robot Takımı öğrencilerinin ürettiği robotu inceledi. Robotun tanıtımını yapan gençlerle sohbet eden Tatar, ulusal ve uluslararası organizasyonlara katılan öğrencilere başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Silifke'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü kutlama programında konuştu Açıklaması - Haberler
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