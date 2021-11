KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özbal'ı kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nin 38'inci kuruluş yıl dönümü kutlamalarına Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığını temsilen katılacak olan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığındaki kabulde, Oramiral Özbal'a Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk eşlik etti.

Tatar, Kıbrıs Türk halkı adına, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a ve Türk ordusuna teşekkürlerini sundu.

Kıbrıs Türk halkının, kendi bayrağı altında bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuşacağı özlemi içerisinde 20 Temmuz 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'nı azimle ve büyük bir özlem içerisinde beklediğini ifade eden Tatar, "Hamdolsun 20 Temmuz'u gördük. Bizim kuşak, 20 Temmuz'un çocukları olarak bir yaşa geldik. Şimdi önemli olan yeni nesilleri aynı heyecanla milli davamıza inandırabilmek." dedi.

Tatar, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın "egemenlik esastır" sözünü anımsatarak, şöyle devam etti:

"Eğer egemenliğiniz yoksa, sizi yok ederler ve götürürler, altınızdaki toprağı da alırlar, her türlü vatan sevginizi ve varoluşunuzu da bir noktada sona erdirirler. Dolayısıyla, bizim şu anda yürütmekte olduğumuz siyaset, Kıbrıs'ta bir anlaşma olacak, bu egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki devlet temelinde olması lazımdır. Aksi takdirde bizi, federasyon çatısı altında KKTC ortadan kalkacak, şu anda Rum Cumhuriyeti haline dönüşmüş olan Kıbrıs Cumhuriyeti'ne, bir anayasal değişiklikle Kıbrıslı Türkler oraya bir yama olacak."

Oramiral Özbal, KKTC'nin ilanının 38'inci yıl dönümünü kutlamak üzere Milli Savunma Bakanı Akar'a vekaleten Cumhurbaşkanı Tatar'a ziyarette bulunduğunu belirterek, Akar'ın selam ve saygılarını iletti.

Özbal, Akar'ın gönderdiği mektubu Tatar'a takdim ederken, Tatar da Bakan Akar'a iletmek üzere Özbal'a bir mektup verdi.

Türk halkının Kıbrıs Türk halkının başlattığı mücadelede her zaman yanında olduğunu ve bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğini söyleyen Özbal, son dönemde özellikle Doğu Akdeniz'de meydana gelen "bir takım oldubittilere" ve "Rum tarafının girişimlerine hiçbir zaman müsaade etmediklerini ve etmeyeceklerini" vurguladı.

Özbal, "Hem KKTC'nin hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin bu denizlerde uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini her zaman, sonuna kadar koruyacağız. Kuzey Kıbrıs Türk halkının her konuda, her zaman yanında olduk, bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Daha sonra Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Oramiral Özbal'ı kabul etti.

Sennaroğlu, KKTC'nin 38'inci kuruluş yıl dönümünde Özbal'ı KKTC'de görmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Oramiral Özbal ise Bakan Akar'ın tebrik ve selamlarını ileterek, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla KKTC'de Kıbrıs Türk halkıyla birlikte olmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

"Siz Anadolu'da biz Kıbrıs'ta yaşayan Türkleriz"

KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu da Oramiral Özbal'ı Cumhuriyet Meclisi'nde kabul etti.

KKTC'nin kuruluşunun 38'inci yıl dönümünün kutlanacağını belirten Sucuoğlu, bugünlere kolay gelinmediğini, birçok şehit ve gazi verildiğini, büyük bir mücadele örneğiyle bugünlere gelindiğini ifade etti.

Kıbrıs Türkü ile Anadolu arasında ayrı-gayrı olmadığını, acıların ve sevinçlerin birlikte paylaşıldığını vurgulayan Sucuoğlu, "Siz Anadolu'da, biz Kıbrıs'ta yaşayan Türkleriz. Dinimiz, dilimiz, ırkımız bir. Kıbrıs'ta veya Türkiye'de bulunduğumuz süreler içerisinde kendimizi farklı görmüyoruz. Bizim en büyük şansımız 60 kilometredeki ana vatanımızdır. Söylenecek tek bir söz var, o da teşekkürdür." şeklinde konuştu.

Özbal, Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti koalisyon hükümetinin güvenoyu alması dolayısıyla Başbakan Sucuoğlu'nu kutlayarak, hayırlı olması temennisinde bulundu.

AA / Muhammet İkbal Arslan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet