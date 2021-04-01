Kızının sağlığı için başladı, şimdi başka çocuklara şifa olsun diye üretiyor
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Kızının sağlığı için başladı, şimdi başka çocuklara şifa olsun diye üretiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Kızının sağlığı için başladı, şimdi başka çocuklara şifa olsun diye üretiyor

Denizli'de sık sık hasta olan ve kilo alamama sorunu yaşayan 7 yaşındaki kızı Eylül için bıldırcın yumurtası üretmeye başlayan Fadime Ongun, kızının sağlığına kavuşmasının ardından şimdi de başka çocuklar şifa bulsun diye üretime devam ediyor.

Denizli'de sık sık hasta olan ve kilo alamama sorunu yaşayan 7 yaşındaki kızı Eylül için bıldırcın yumurtası üretmeye başlayan Fadime Ongun, kızının sağlığına kavuşmasının ardından şimdi de başka çocuklar şifa bulsun diye üretime devam ediyor.

Denizli'de Pamukkale ilçesine bağlı Dokuzkavaklar Mahallesi'nde yaşayan 42 yaşındaki 3 çocuk annesi Fadime Ongun, 7 yaşındaki kızı Eylül'ün bağışıklık sistemi zayıflayıp, sık hastalanıp, kilo alamamaya başladığında arayışa girdi. İnternetten Çin bıldırcınını gören Ongun, Bursa'dan bir erkek ve bir dişi Çin bıldırcını getirtti. Evinde kafeste, marul, maydanoz, arpa ve buğdayla Çin bıldırcınlarını besleyen Ongun, yumurtalarını da kızı Eylül'e yedirmeye başladı. Normal bıldırcına göre yapı olarak küçük, evde kafeste beslemeye uygun, daha temiz ve kokusuz, bir yumurtası da normal dört yumurta oranında besleyiciliğe ve proteine sahip olan yumurtalardan yiyen Eylül'ün bağışıklık sistemi güçlendi, daha az hasta olmaya başladı ve saçları da güçlenip hızla uzamaya başladı.

Kızındaki bu değişikliği fark eden anne Fadime Ongun, kendi kızı gibi diğer çocuklarında şifa bulması için bıldırcın sayısını arttırarak yumurta üretimini arttırıp satışını yapmaya başladı. Hem kızına şifa hem de kendisine gelir kaynağı bulan Ongun, başta yakın çevresi ve Denizli geneli olmak üzere yakın illere de yumurta gönderiyor. Ongun'un hem tüketim hem de kuluçka için ürettiği organik yumurtalar, tanesi 2,5 TL'den büyük talep görüyor.

Başka illere de gönderiyor

150 ye yakın Çin Bıldırcınıyla yumurta üretimine devam eden Ongun, başka illere de yumurta ve Çin Bıldırcını satışı yapmaya başladı. Ongun, "Çocuğum sık hasta olduğu için ufaklığa bir şeyler arayışında bulundum. Bu Çin Bıldırcınını buldum. Günde Eylül'e birer tane Çin bıldırcını yumurtası yediriyorum. Yumurta yemeye başladığından bu yana hastalığı azaldı. Saçlarında aşırı uzama fark ettik. Önce komşulara yumurta satmaya başladım. Sonra etrafımızdaki mahallelere sonra kargoyla diğer illere yumurta ve Çin Bıldırcını göndermeye başladım. Kuluçkalık satıyorum, yemeklik satıyorum. Eylül içinde iyi bir yiyecek, protein oranı yüksek, dört yumurtaya eş değer oranında kızım yemekleri yemediği seçtiği için bizde böyle bir şeye başvurduk" dedi. - DENİZLİ

Kızının sağlığı için başladı, şimdi başka çocuklara şifa olsun diye üretiyor
Kızının sağlığı için başladı, şimdi başka çocuklara şifa olsun diye üretiyor
Kızının sağlığı için başladı, şimdi başka çocuklara şifa olsun diye üretiyor
Kızının sağlığı için başladı, şimdi başka çocuklara şifa olsun diye üretiyor
Kızının sağlığı için başladı, şimdi başka çocuklara şifa olsun diye üretiyor
Kızının sağlığı için başladı, şimdi başka çocuklara şifa olsun diye üretiyor
Kızının sağlığı için başladı, şimdi başka çocuklara şifa olsun diye üretiyor
Kızının sağlığı için başladı, şimdi başka çocuklara şifa olsun diye üretiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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