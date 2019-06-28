Kızının LGS sınavı başarısı, annesine moral oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan öğrencinin başarısı kanser tedavisi gören sınıf öğretmeni annesine de moral oldu.

Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Siverek Ortaokulu son sınıf öğrencisi Helin Sude Ağaçhanlı'nın (14), sınava hazırlandığı dönemde öğretmen olan annesi Halime Ağaçhanlı'ya göğüs kanseri teşhisi konuldu.

Annesi Ankara'da tedavi görürken okula giden ve sınava hazırlanan Ağaçhanlı, öğretmenlerinin de desteğiyle derslerine çalışmaya devam etti.

Tedavisine evde devam edilmesi kararı üzerine Ankara'dan ilçeye dönen anne Halime Ağaçhanlı ve eşi Şeyhmus Ağaçhanlı, kızlarının sınava daha rahat hazırlanması için kendisine destek olmaya çalıştı. Anne ve baba Ağaçhanlı, kızlanının moralinin bozulmaması için sınava hazırlık döneminde evde hastalık konusunda konuşmadı.

Kısa süre önce sınava giren ve 500 tam puan alan Helin Sude Ağaçhanlı'nın başarısı, kanser tedavisi gören annesine de büyük moral oldu.

Kızının başarısıyla gururlandıklarını ifade eden anne Ağaçhanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu gururu yaşamadan önce çok sıkıntılı bir dönem geçirdiklerini söyledi.

Şubat ayında göğüs kanseri teşhisiyle Ankara'da ameliyat olduğunu anlatan Ağaçhanlı, "Ameliyatta kendimi ve hastalığımı unuttum hatta ameliyat masasından kalktığımda eşime ilk 'Sude'nin deneme sonucu geldi mi? Kaç yanlışı var?' sorular gibi oldu. O dönemde kızım bana hastalığımı unutturdu ve bu süreci onunla atlattım." diye konuştu.

Ağaçhanlı, kızının başarısı için hastalığını ona hissettirmemeye çalıştığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Öyle güzel bir şey oldu ki onun sayesinde hastalığı hepimiz unuttuk, tamamen hayata sarıldık. O bizimle biz ise onunla motive olduk. Bu süreçte o bana başarı kattı, ben ona başarı kattım. Yani öykümüzde hem acı hem sevinç bir arada yaşandı. O ilkokuldan beri planlı ve düzenli çalışan bir çocuktu. Allah'a çok şükür onun da bana çok büyük katkısı oldu, o motivasyonu bana vererek hastalığı bize unutturdu. Hastalığımla ilgili kemoterapi alıyorum, şu anda ağır kemoterapilerim bitti, haftalık kemoterapilere başladım."

Sınav döneminde annesinin hastalığı öğrendiğinde çok etkilendiğini söyleyen başarılı öğrenci Helin Sude Ağaçhanlı da, annesinin hastalığının kendisini derinden etkilendiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Ama onun hastalığı bana daha çok güç verdi. Onun için daha çok başarılı olmalıydım. Ben hedefimi hep sabit tutarak hedefime ulaşmaya çalıştım ve bu yolda başarılı oldum. O yüzden çok mutluyum anneme de bu mutluluğu yaşattım. Annemin hastalığını ilk öğrendiğimde üzülmüştüm, üzüntü verici bir şeydi, bir ay bocalama yaşadım ama daha sonra toparlanmam gerektiğini fark ettim. Çünkü sadece üzülerek hiçbir yere varamayız. Ben her zaman çalıştım, çalışmayı hiçbir zaman bırakmadım. Bu konuda öğretmenlerim ve arkadaşlarım da bana çok destek oldular, onlara da çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Kaynak: AA